Corte Suprema federal bloquea fallo contra nuevo mapa electoral de Texas

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente el viernes un fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos legislativos de Texas para 2026, impulsado por el presidente Donald Trump, probablemente discrimina por motivos de raza.

La orden firmada por el juez Samuel Alito permanecerá vigente al menos durante los próximos días mientras la corte sopesa si permite que el nuevo mapa favorable a los republicanos se utilice en las elecciones de mitad de periodo.

La mayoría conservadora de la corte ha bloqueado fallos similares de tribunales inferiores porque se presentaron demasiado cerca de las elecciones.

La orden se emitió aproximadamente una hora después de que el estado solicitara a la Corte Suprema intervenir para evitar confusiones, en un momento en que se acercan las elecciones primarias del Congreso en marzo. Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que fueron emitidos varios meses antes de los comicios.

La orden fue firmada por Alito porque él es el juez que maneja las apelaciones de emergencia de Texas.

Texas reestructuró su mapa legislativo a mediados de año, parte de los intentos de Trump de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en los comicios del próximo año, lo que desencadenó una batalla a nivel nacional por la redistribución de distritos. El nuevo mapa de redistribución fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la cámara baja, pero un panel de jueces federales en El Paso falló el martes —por dos votos a favor y uno en contra— que los grupos de defensa de los derechos civiles que impugnaron el mapa en nombre de votantes negros e hispanos probablemente ganarían su caso.

Si ese fallo finalmente se mantiene, Texas podría verse obligada a llevar a cabo elecciones el próximo año, utilizando el mapa establecido por la Legislatura controlada por el Partido Republicano en 2021 con base en el censo de 2020.

Texas fue el primer estado en cumplir con las exigencias de Trump en lo que se ha convertido en una batalla nacional en expansión sobre la redistribución de distritos. Los republicanos trazaron el nuevo mapa del estado para darle a su partido cinco escaños adicionales, y Missouri y Carolina del Norte les siguieron con nuevos mapas que agregan un escaño republicano adicional cada uno. Para contrarrestar esos movimientos, los votantes de California aprobaron una iniciativa en las boletas para darles a los demócratas cinco escaños adicionales allí.

Los mapas reestructurados enfrentan impugnaciones judiciales en California, Missouri y Carolina del Norte.

La Corte Suprema está sopesando por separado un caso de Luisiana que podría limitar aún más los distritos basados en la raza bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. No está del todo claro cómo la actual ronda de redistribución de distritos se vería afectada por el resultado en el caso de Luisiana.