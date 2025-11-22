El youtuber convertido en boxeador Jake Paul predice gran victoria sobre el bicampeón Anthony Joshua

Jake Paul (izquierda) y Anthony Joshua posan durante una conferencia de prensa realizada el viernes 21 de noviembre de 2025 para promover su pelea (AP Foto/Lynne Sladky)

MIAMI (AP) — Jake Paul prevé audazmente que su marca no se deteriorará con su última aventura en el boxeo.

De hecho, el YouTuber convertido en boxeador espera que su trayectoria florezca, y predice que el resultado de su próxima pelea contra el reciente campeón mundial de los pesados Anthony Joshua rivalizará con la victoria por nocaut de Buster Douglas sobre Mike Tyson en proporciones de sorpresa.

Paul incluso pronostica que el combate terminará con una victoria por nocaut en el quinto asalto.

Esas son palabras temerarias, considerando que Paul no se enfrentará a un campeón retirado hace mucho tiempo, un ex poseedor del cinturón de la UFC, exjugadores de la NBA o un luchador que cede 25 kilogramos.

Muchos en el mundo del boxeo se preguntan por qué se programó el combate Paul-Joshua para el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami. Paul y Joshua, dos veces campeón de la máxima categoría, se reunieron el viernes para anunciar oficialmente el combate programado a ocho asaltos que se mostrará en Netflix.

“Estoy aquí para salir y sorprender al mundo”, dijo Paul. “Sé de lo que soy capaz. La gente dice: ‘¡Oh, está fuera de sí!’. He llegado a donde estoy hoy gracias a un optimismo delirante. Nadie piensa que voy a ganar, así que únete a la lista y prepárate para sorprenderte”.

Paul tiene un récord de 12-1 cinco años después de comenzar su carrera en el boxeo. Su calendario de peleas se destaca por un triunfo por decisión tras ocho asaltos sobre Tyson, de 58 años, en un evento que atrajo a 72.300 personas al AT&T Stadium en Arlington, Texas.

A sus 28 años, Paul también tiene victorias sobre Julio César Chávez Jr., así como sobre los retirados luchadores de la UFC Anderson Silva y Nate Díaz. En su segundo combate, Paul derrotó al exjugador de la NBA Nate Robinson en dos asaltos.

Pero Joshua ofrece un desafío mucho más diferente e imponente. Es cierto que el aura de invencibilidad de Joshua se ha borrado tras las derrotas consecutivas por decisión contra el actual campeón Oleksandr Usyk en 2021 y 2022, y un revés por nocaut en el quinto asalto ante su compatriota inglés Daniel Dubois el año pasado.

Pero Joshua (28-cuatro, 25 nocauts) posee el arsenal de golpes que reditúan victorias por nocaut. Lo más interesante en la pelea sería ver la manera en que Paul, quien ha peleado principalmente en la categoría de peso crucero de 200 libras en la mayoría de sus combates, evade el golpe que podría demoler su sueño.

“Es uno de los mejores pesos pesados de la historia”, dijo Paul. “Pero creo que pelear contra un hombre más pequeño a menudo es más difícil para un peso pesado debido a la diferencia de velocidad y debido a la velocidad de los pies, debido a los ángulos. Todo ese poder es genial. Sólo tengo que evitar ese golpe. Creo que puedo hacerlo. Sé que puedo desarmarlo y sumar puntos”.

Será el primer combate de Joshua desde la derrota ante Dubois en septiembre de 2024. Durante su alejamiento del ring, Joshua, de 36 años, también se sometió a una cirugía de codo.

“No puedes subestimar a nadie. Voy a tomarlo en serio”, dijo Joshua. “Después de un año fuera, he realineado muchas cosas en mi vida. Recuperé mi concentración y la puse donde debe estar”.

Joshua reconoció que cualquier cosa que no sea una rápida victoria por nocaut será percibida como una erosión adicional de su posición entre los pesos pesados de élite.

“Lo he visto. Lo he escuchado”, dijo Joshua. “Como le dije a Jake respetuosamente, necesito cortarlo. Necesito romperlo y necesito lastimarlo. Eso es simplemente lo que hacemos”.

Paul originalmente tenía previsto enfrentar al campeón de peso ligero Gervonta Davis en una exhibición el 14 de noviembre en el Kaseya Center. Pero el evento fue cancelado después de que una demanda civil presentada contra Davis por una exnovia incluyó acusaciones de agresión agravada, encarcelamiento falso y secuestro.

“Joshua siempre estuvo en los planes después de Gervonta”, dijo Paul. “Simplemente comenzamos a hablar con miembros de su equipo”.