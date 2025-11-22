Nic Claxton logra su 1er triple-doble en la NBA y Nets vencen a Celtics

Michael Porter Jr., alero de los Nets de Brooklyn, realiza una clavada durante el partido del viernes 21 de noviembre de 2025, ante los Celtics de Boston (AP Foto/Mark Stockwell)

BOSTON (AP) — Nic Claxton totalizó 18 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias para su primer triple-doble en la NBA, y los Nets de Brooklyn vencieron el viernes 113-105 a los Celtics de Boston para conseguir su primera victoria en la Copa NBA.

Michael Porter Jr. anotó 33 puntos, mientras que Noah Clowney aportó 19 para ayudar a que Brooklyn rompiera una racha de nueve derrotas consecutivas contra Boston. Los Nets mejoraron a 3-12 en general y a 1-2 en la Copa NBA.

Jaylen Brown lideró a los Celtics con 26 puntos, pero se limitó a jugar 32 minutos debido a problemas de faltas. Neemias Queta sumó 16 puntos y 12 rebotes pero Boston cayó a 8-8 en general y a 1-2 en la Copa.

El intento de remontada de los Celtics sufrió un duro golpe cuando Brown cometió su quinta falta con 5:52 minutos restantes en el tercer cuarto. El entrenador de Boston, Joe Mazzulla, desafió, la decisión, pero ésta se ratificó.