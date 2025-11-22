El Dólar
Nic Claxton logra su 1er triple-doble en la NBA y Nets vencen a Celtics

Michael Porter Jr. anotó 33 puntos, mientras que Noah Clowney aportó 19

Michael Porter Jr., alero de los Nets de Brooklyn, realiza una clavada durante el partido del viernes 21 de noviembre de 2025, ante los Celtics de Boston (AP Foto/Mark Stockwell)
AP

BOSTON (AP) — Nic Claxton totalizó 18 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias para su primer triple-doble en la NBA, y los Nets de Brooklyn vencieron el viernes 113-105 a los Celtics de Boston para conseguir su primera victoria en la Copa NBA.

Michael Porter Jr. anotó 33 puntos, mientras que Noah Clowney aportó 19 para ayudar a que Brooklyn rompiera una racha de nueve derrotas consecutivas contra Boston. Los Nets mejoraron a 3-12 en general y a 1-2 en la Copa NBA.

Jaylen Brown lideró a los Celtics con 26 puntos, pero se limitó a jugar 32 minutos debido a problemas de faltas. Neemias Queta sumó 16 puntos y 12 rebotes pero Boston cayó a 8-8 en general y a 1-2 en la Copa.

El intento de remontada de los Celtics sufrió un duro golpe cuando Brown cometió su quinta falta con 5:52 minutos restantes en el tercer cuarto. El entrenador de Boston, Joe Mazzulla, desafió, la decisión, pero ésta se ratificó.

