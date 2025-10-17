Todo listo para la jornada de vacunación Drive Thru contra la influenza

Se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, en el Monumento a Fundadores, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, invita a toda la ciudadanía a participar en la gran jornada de vacunación Drive Thru contra la influenza, que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, en el Monumento a Fundadores, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Todo está listo para recibir a las familias neolaredenses en esta campaña que busca proteger la salud de niñas, niños y adultos ante la temporada invernal.

La vacunación se realizará bajo la modalidad Drive Thru, lo que permitirá que las personas sean atendidas de forma rápida, cómoda y segura, sin necesidad de bajar del vehículo.

Los requisitos son sencillos:

Para niñas y niños a partir de los seis meses: cartilla de vacunación.

Para adultos: identificación oficial.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con el bienestar de la población y hace un llamado a todas y todos los neolaredenses para que acudan y aprovechen esta oportunidad de cuidar su salud y la de su familia.