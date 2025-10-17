PSG evita victoria histórica de Estrasburgo y sigue líder de la Ligue 1 tras emocionante empate

El PSG encabeza la Ligue 1 con 17 puntos, uno por delante del Estrasburgo

Lucas Beraldo, izquierda, del PSG, y Joaquin Panichelli, del Estrasburgo, disputan un balón durante el partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre Paris Saint-Germain y Estrasburgo, el viernes 17 de octubre de 2025, en París. (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS (AP) — El campeón Paris Saint-Germain remontó para empatar con el Estrasburgo en un emocionante 3-3 y rescató un punto que lo mantuvo en la cima de la Ligue 1 el viernes.

Los hombres de Liam Rosenior buscaban su primera victoria en la liga en 34 partidos en París y estaban un gol abajo después de seis minutos, cuando Bradley Barcola finalizó bien tras una combinación con Désiré Doué.

Doué regresaba de una lesión para enfrentarse a su hermano mayor Guéla y ambos tuvieron intervenciones clave en el drama de ida y vuelta.

Guéla proporcionó el centro para que Joaquin Panichelli igualara con un soberbio cabezazo y fue el error de Désiré cuatro minutos antes del descanso lo que dio al Estrasburgo la ventaja al medio tiempo.

Su pase mal dirigido llegó a Valentin Barco y Diego Moreira tomó el balón bombeado para marcar un segundo gol ante el sorprendido portero.

El corpulento delantero Panichelli fue una constante molestia y fue su presencia física la que llevó al tercer gol del Estrasburgo a cuatro minutos de iniciado el segundo lapso. Luchó con un defensa del PSG y el balón cayó a Moreira, quien centró para que él rematara con fuerza.

Fue el séptimo gol del delantero argentino en ocho partidos y su cuarto en los últimos dos, tras un doblete contra el Angers antes del parón internacional.

El Estrasburgo se mostró confiado con el balón, pero el equipo local ejerció cada vez más presión y una vez más la participación de un hermano Doué fue clave.

El extremo del PSG fue derribado dentro del área por el portero Mike Penders y Gonzalo Ramos puso a su equipo a uno de distancia desde el punto penal.

El PSG consiguió un merecido tercer gol con nueve minutos por jugar. El disparo de Senny Mayulu fue desviado por Penders, pero el joven de 19 años respondió inteligentemente, cabeceando el rebote.

