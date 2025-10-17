Doblete postrero del Espanyol le da una victoria largamente esperada en Oviedo en La Liga

Los Periquitos no habían ganado aquí en la liga desde 1995

OVIEDO, España (AP) — Espanyol rompió una larga racha sin victorias en Oviedo al anotar dos veces al final del partido para vencer al equipo local 2-0 y avanzar al quinto lugar en La Liga.

Los Periquitos no habían ganado aquí en la liga desde 1995, pero Oviedo había perdido tres de sus cuatro partidos en casa esta temporada, todos ellos por al menos dos goles de diferencia.

Ninguno de los equipos desplegó un fútbol de mucha calidad en un partido sin brillo, pero Espanyol tomó el control en el último cuarto de hora.

El gol de Kike García, tras una jugada caótica que incluyó varias caídas y rebotes frente al arco, llegó cuando faltaban 17 minutos y luego Pere Milla selló la victoria al colarse en el segundo palo para aprovechar un centro raso de Omar El Hilali.

La noche comenzó de manera inusual después de que ambos equipos se quedaron quietos durante los primeros 15 segundos del partido.

Los jugadores de ambos conjuntos protestaron así por la decisión de La Liga de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Miami el 20 de diciembre.

El sindicato de jugadores informó en un comunicado emitido antes del partido que los jugadores “protestarían de manera simbólica para denunciar la falta de transparencia, diálogo y coherencia de La Liga respecto a la posibilidad de jugar un partido en Estados Unidos.”

Sin embargo, la televisión española decidió no mostrar la protesta, optando por cortar a tomas exteriores del Estadio Carlos Tartiere.