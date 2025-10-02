El Dólar
Todo listo para la inauguración del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en Nuevo Laredo

Abrirá su edición 2025 con la presentación de Broadway Baby, este viernes 3 de octubre a las 7:00 de la tarde en el Teatro Principal del Centro Cultural

La intérprete comparte lo que ha significado para ella conquistar algunos de los escenarios más importantes del mundo. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Todo está preparado para dar inicio al Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM) en esta frontera, que abrirá su edición 2025 con la presentación de Broadway Baby, este viernes 3 de octubre a las 7:00 de la tarde en el teatro principal del Centro Cultural.

El espectáculo, a cargo de Bianca, combina una selección de canciones emblemáticas de Broadway con anécdotas personales, en un recorrido artístico donde la intérprete comparte lo que ha significado para ella conquistar algunos de los escenarios más importantes del mundo.

El FICSM se celebrará del 3 al 12 de octubre en distintos recintos culturales y espacios públicos de Nuevo Laredo, acercando al público una amplia oferta de música, danza, teatro, cine y literatura con artistas de talla nacional e internacional.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales del Gobierno del Estado, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y del Gobierno Municipal, donde se dará a conocer la cartelera oficial con horarios y sedes de cada presentación.

