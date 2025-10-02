Anuncia DIF Tamaulipas proyectos ganadores de la convocatoria Lazos del Bienestar 2025

Estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal

En total fueron seis organizaciones de cuatro municipios las que resultaron ganadoras tras la evaluación de un jurado calificador. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Con el compromiso de fortalecer la asistencia social y mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, se dieron a conocer los proyectos seleccionados en la convocatoria Lazos del Bienestar 2025, estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal.

En total fueron seis organizaciones de cuatro municipios las que resultaron ganadoras tras la evaluación de un jurado calificador, quienes reconocieron el impacto social de cada propuesta en beneficio de comunidades con alto y muy alto grado de marginación.

Los proyectos y las organizaciones seleccionadas son:

“Una habitación con corazón”, Nuestra Casita A.C., de Altamira

“Renovación y mantenimiento integral de la instalación eléctrica”, Casa Hogar del Asilo de Nuestra Señora de Lourdes de Tampico, Cd. Madero y la Región A.C.

“Fabricación de prótesis para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, Manitas para To2 A.C., de Tampico.

“Mejoramiento de la casa hogar para niñas y niños desamparados”, Por un Hogar Digno para el Niño Desamparado A.C., de Matamoros.

“Equipar para Cuidar: Unidos por su Bienestar”, Asociación Alzheimer de Tampico- Cd. Madero A.C.

“Energía solar y mejoramiento integral”, Posada del Peregrino de Tampico A.C.

Cada una de estas instituciones cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria y recibirá apoyo para dar continuidad a sus proyectos, enfocados en proteger a la niñez, brindar atención a personas mayores, apoyar a familias en situación vulnerable y promover el cuidado de la salud.

La estrategia Lazos del Bienestar se implementa en 12 polígonos prioritarios de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Mante, Tula y San Fernando.

Con este esfuerzo, los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas reafirman su compromiso de llevar esperanza, armonía y mejores oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan, consolidando al estado como un referente de políticas sociales con enfoque humano.