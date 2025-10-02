El Dólar
Histórica inversión en obra pública en Tamaulipas: más de 17 mil mdp en tres años

El secretario de Obras públicas destacó la planta internacional tratadora de aguas residuales de Nuevo Laredo

La actual administración estatal refleja el firme compromiso con la transparencia y la correcta distribución de los recursos públicos. [Agencias]
Ciudad Victoria, Tam.- En tres años del gobierno de Américo Villarreal Anaya, se han invertido más de 17 mil millones de pesos en obra pública estatal, así lo expresó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

El secretario destacó como principales obras: la carretera Mante-Ocampo-Tula, la planta potabilizadora de la presa Vicente Guerrero, la prolongación del bulevar José López Portillo, la Ciudad Judicial, los bulevares de Reynosa, la planta internacional tratadora de aguas residuales de Nuevo Laredo, así como las avenidas pavimentadas y la instalación de red de drenaje en el sur del estado.

“Este gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo de Tamaulipas al destinar una histórica inversión en obra pública, transformando la infraestructura de la entidad y mejorando así la calidad de vida de las y los ciudadanos”, expresó el funcionario.

Con estas acciones, dijo, la actual administración estatal refleja el firme compromiso con la transparencia y la correcta distribución de los recursos públicos, los cuales se han aplicado para llevar obra pública a los 43 municipios del estado.

