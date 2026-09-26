Todo listo para la Clase Nacional de Basquetbol en Nuevo Laredo

Durante esta clase, las y los asistentes tendrán la oportunidad de participar activamente en una experiencia deportiva pensada para aprender y poner en práctica sus mejores movimientos. [Agencias]

Durante esta clase, las y los asistentes tendrán la oportunidad de participar activamente en una experiencia deportiva pensada para aprender y poner en práctica sus mejores movimientos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.-El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a niñas, niños, jóvenes y aficionados al básquetbol a participar en la Clase Nacional de Básquetbol, una jornada deportiva que se llevará a cabo este 27 de septiembre para disfrutar, aprender y poner en práctica diferentes movimientos y habilidades dentro de la cancha.

La actividad se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en el Gimnasio Nuevo de la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez, donde las y los participantes podrán sumarse de manera gratuita a esta jornada nacional dedicada a promover la práctica del básquetbol y la convivencia a través del deporte.

Durante esta clase, las y los asistentes tendrán la oportunidad de participar activamente en una experiencia deportiva pensada para aprender y poner en práctica sus mejores movimientos, compartiendo la pasión por el básquetbol con otros jugadores y aficionados.

La participación será totalmente gratuita, por lo que el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a aprovechar esta actividad y formar parte de esta jornada que se desarrollará de manera simultánea como parte de una iniciativa nacional.

Como requisito importante, las personas que deseen participar deberán llevar su propio balón de básquetbol, además de realizar previamente su registro para formar parte de la actividad a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Ndurk2HSB5rhekN96.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las familias, estudiantes, deportistas y aficionados de todas las edades a sumarse a esta clase y disfrutar de una mañana dedicada al deporte, el aprendizaje y la convivencia.