Deja choque daños materiales en López de Lara y diagonal Municipio Libre

Una conductora presuntamente ignoró la luz roja e impactó su vehículo contra una camioneta Mercedes Benz

Como resultado del choque, ambos vehículos fueron trasladados al corralón mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Como resultado del choque, ambos vehículos fueron trasladados al corralón mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos registrado en el cruce de la avenida César López de Lara y Diagonal Municipio Libre dejó daños materiales, luego de que una de las conductoras presuntamente no respetara la luz roja del semáforo.

El accidente ocurrió cuando Abigail, de 41 años, circulaba de norte a sur por César López de Lara a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2011, color dorado y sin placas de circulación.

Al llegar al crucero con Diagonal Municipio Libre, la conductora no se percató de que el semáforo le marcaba alto y continuó su trayectoria, provocando que el automóvil fuera impactado por una camioneta Mercedes Benz AG Stuttgart modelo 2021, color azul.

La segunda unidad era conducida por María Isabel, de 34 años, quien se desplazaba de poniente a oriente por Diagonal Municipio Libre y tenía el paso permitido al momento del percance, de acuerdo con el peritaje realizado en el sitio.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente, realizar las diligencias correspondientes y establecer la responsabilidad del percance.

Como resultado del choque, ambos vehículos fueron trasladados al corralón mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes.