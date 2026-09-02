Todo listo para el Segundo Informe de Gobierno de Carmen Lilia Canturosas

La alcaldesa llega a este ejercicio con finanzas sanas, una inversión sin precedentes en obra pública, importantes avances en infraestructura, un fuerte impulso a la educación y una política social cercana a las familias. [Agencias]

La alcaldesa llega a este ejercicio con finanzas sanas, una inversión sin precedentes en obra pública, importantes avances en infraestructura, un fuerte impulso a la educación y una política social cercana a las familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Todo está listo para que la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal presente este jueves su Segundo Informe de Gobierno, un ejercicio de rendición de cuentas en el que dará a conocer los resultados y avances alcanzados durante su administración para impulsar el desarrollo y bienestar de las familias de Nuevo Laredo.

La alcaldesa llega a este ejercicio con finanzas sanas, una inversión sin precedentes en obra pública, importantes avances en infraestructura, un fuerte impulso a la educación y una política social cercana a las familias, respaldada por la confianza ciudadana y por el trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal.

“Estoy lista para dar a conocer todo el trabajo que hemos hecho para llevar a Nuevo Laredo al lugar que merece y para que la transformación que hemos construido juntos se consolide y siga avanzando”, afirmó la presidenta municipal.

El Segundo Informe de Gobierno contará con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con quien el Gobierno Municipal ha mantenido una estrecha coordinación para impulsar proyectos y acciones que fortalezcan a Nuevo Laredo como una ciudad estratégica para Tamaulipas y para México.

La presentación se llevará a cabo este jueves a las 4:00 de la tarde en el Polyforum La Fe, donde se espera la presencia de ciudadanos, representantes de los sectores empresarial, profesional y social, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, integrantes del Ayuntamiento y representantes de distintos sectores de la sociedad neolaredense.

Durante el informe, la presidenta municipal dará cuenta de las principales acciones emprendidas en materia de obra pública, servicios, infraestructura, educación, salud, bienestar, desarrollo económico y seguridad, así como de los proyectos que marcan el rumbo de Nuevo Laredo hacia los próximos años.

Las familias neolaredenses y quienes deseen conocer el mensaje de la presidenta municipal podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de Carmen Lilia Canturosas Villarreal y del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo.