Carlos Álvarez es nuevo fichaje del América

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El volante español Carlos Álvarez se convirtió en nuevo jugador del América para el torneo Apertura, informó el miércoles el equipo.

Álvarez, de 23 años, desembarca en suelo mexicano procedente del Levante de España donde pasó los últimos tres años de su carrera.

Las Águilas no dieron a conocer los términos económicos ni la duración del contrato.

Con el cuadro levantista disputó 105 encuentros y anotó 14 goles con 14 asistencias, además de que colaboró para lograr el ascenso en mayo del 2025.

“Gracias por haber sido uno de los grandes partícipes de un episodio de nuestra historia que ya es imborrable para todos los levantinistas”, dijo el club español. “Te deseamos la mejor de las suertes y los mayores éxitos en tu nueva etapa profesional”.

América, que es el equipo más laureado en México con 16 campeonatos, actualmente es líder del torneo Apertura luego de seis fechas y disputa más tarde las semifinales de la Leagues Cup en Estados Unidos.

El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada vive una etapa de transición luego de la salida del estratega brasileño André Jardine, quien los condujo a un tricampeonato durante su mandato.