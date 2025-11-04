El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Tiene IMSS exitosa jornada de donación de cabello

Recibieron 17 trenzas que serán destinadas a la elaboración de pelucas oncológicas

Las trenzas se recibieron en el marco del mes de la sensibilización “Sobre el Cáncer de Mama”. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco del mes de la sensibilización “Sobre el Cáncer de Mama”, el Centro de Seguridad Social del IMSS en Nuevo Laredo llevó a cabo una exitosa jornada de donación de cabello, recibiendo un total de 17 trenzas que serán destinadas a la elaboración de pelucas para pacientes locales que han perdido su cabellera debido a tratamientos oncológicos.

Dicha actividad, se realizó bajo el lema “Un Corte con Causa”, misma que convocó a la comunidad en general a sumarse a este gesto solidario que busca devolver la autoestima y confianza a mujeres que enfrentan el cáncer de mama de esta ciudad fronteriza.

Cabe señalar que las trenzas donadas fueron entregadas al salón ‘Nudos y Enredos’, quienes coordinarán el acopio regional de trenzas provenientes de diferentes puntos, para posteriormente, enviar el cabello a Nuevo León para su análisis, y de esta manera se verifique que cumpla con las medidas de seguridad apropiadas para la realización de las pelucas.

Una vez aprobado, las trenzas serán enviadas a la Ciudad de México donde se llevarán a cabo la elaboración de las pelucas, y finalmente, una vez completadas, serán enviadas de regreso a Nuevo Laredo donde el salón Nudos y Enredos, junto con otras colectas regionales, hará entrega a la fundación correspondiente para su donación a las pacientes.

Sin duda esta actividad refleja la colaboración solidaria entre el IMSS y los habitantes de Nuevo Laredo para brindar apoyo integral a las personas que atraviesan por tratamientos contra el cáncer, demostrando que la solidaridad puede marcar una diferencia significativa en la vida de quienes más lo necesitan.

Ohtani y Judge lideran finalistas al MVP en Grandes Ligas tras temporada histórica
Mueren 13 presuntos criminales en enfrentamiento con fuerzas federales en Sinaloa

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.