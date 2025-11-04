Tiene IMSS exitosa jornada de donación de cabello

Las trenzas se recibieron en el marco del mes de la sensibilización “Sobre el Cáncer de Mama”. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco del mes de la sensibilización “Sobre el Cáncer de Mama”, el Centro de Seguridad Social del IMSS en Nuevo Laredo llevó a cabo una exitosa jornada de donación de cabello, recibiendo un total de 17 trenzas que serán destinadas a la elaboración de pelucas para pacientes locales que han perdido su cabellera debido a tratamientos oncológicos.

Dicha actividad, se realizó bajo el lema “Un Corte con Causa”, misma que convocó a la comunidad en general a sumarse a este gesto solidario que busca devolver la autoestima y confianza a mujeres que enfrentan el cáncer de mama de esta ciudad fronteriza.

Cabe señalar que las trenzas donadas fueron entregadas al salón ‘Nudos y Enredos’, quienes coordinarán el acopio regional de trenzas provenientes de diferentes puntos, para posteriormente, enviar el cabello a Nuevo León para su análisis, y de esta manera se verifique que cumpla con las medidas de seguridad apropiadas para la realización de las pelucas.

Una vez aprobado, las trenzas serán enviadas a la Ciudad de México donde se llevarán a cabo la elaboración de las pelucas, y finalmente, una vez completadas, serán enviadas de regreso a Nuevo Laredo donde el salón Nudos y Enredos, junto con otras colectas regionales, hará entrega a la fundación correspondiente para su donación a las pacientes.

Sin duda esta actividad refleja la colaboración solidaria entre el IMSS y los habitantes de Nuevo Laredo para brindar apoyo integral a las personas que atraviesan por tratamientos contra el cáncer, demostrando que la solidaridad puede marcar una diferencia significativa en la vida de quienes más lo necesitan.