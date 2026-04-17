Buscan a adolescente de 14 años arrastrado por corriente del río Bravo

Las condiciones del río, así como factores climáticos, pueden influir en el tiempo en que un cuerpo emerge, estimado entre dos y cuatro días en algunos casos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las condiciones del río, así como factores climáticos, pueden influir en el tiempo en que un cuerpo emerge, estimado entre dos y cuatro días en algunos casos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Corporaciones de auxilio mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar el cuerpo de un adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente del río Bravo la tarde del miércoles, en el área conocida como “El Patinadero”, a espaldas del Parque Viveros, en Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información disponible, el menor, identificado como Ángel Emanuel y residente de la colonia Villas de San Miguel, se encontraba en compañía de otros tres jóvenes cuando ingresaron al río. Según testimonios recabados, el grupo intentó cruzar nadando hacia el lado estadounidense; sin embargo, al llegar a una zona de corrientes fuertes, el adolescente fue arrastrado y desapareció bajo el agua.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias, lo que activó la movilización del Grupo Acuático de la Dirección Protección Civil y Bomberos, que inició labores de rastreo en el punto del incidente y río abajo. A pesar de los esfuerzos realizados antes del anochecer, no se logró la localización.

El Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Joel Silva Pulido, informó que las labores continúan en la zona, incluyendo maniobras en el cauce para favorecer la localización. Explicó que las condiciones del río, así como factores climáticos, pueden influir en el tiempo en que un cuerpo emerge, estimado entre dos y cuatro días en algunos casos.

Hasta el cierre de esta edición, los trabajos de búsqueda permanecen activos, con la participación de rescatistas especializados que mantienen recorridos en superficie y vigilancia en puntos estratégicos del río.

Autoridades reiteran el llamado a la población a evitar ingresar al río Bravo, especialmente en áreas no habilitadas, debido a los riesgos que representan las corrientes y las condiciones variables del afluente.