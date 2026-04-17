Hallan restos óseos en predio abandonado; abren investigación

Elementos de la Policía Investigadora y Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento de los restos para su análisis en laboratorio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de la Policía Investigadora y Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento de los restos para su análisis en laboratorio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La localización de restos óseos en un terreno donde anteriormente operaba una tienda comercial movilizó la tarde de este día a corporaciones de seguridad y servicios periciales en Nuevo Laredo, quienes ya realizan estudios para establecer la identidad de la persona y las circunstancias del deceso.

El reporte se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre un registro abierto en el predio ubicado entre las calles 15 de Septiembre, Reforma y Tecnológico. Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron la presencia de una osamenta en el interior de la estructura.

Durante la inspección, fue asegurada una identificación oficial a nombre de Ricardo “F”, de 49 años, con domicilio en la colonia Benito Juárez, la cual quedó integrada a la carpeta de investigación como indicio.

Las primeras indagatorias contemplan como posible escenario un accidente, en el que la persona habría caído al interior del registro sin posibilidad de salir, en un área que presenta condiciones de abandono y escasa visibilidad.

Elementos de la Policía Investigadora y Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento de los restos para su análisis en laboratorio, mientras que personal de la Guardia Estatal brindó resguardo perimetral durante las diligencias.

El caso permanece en investigación en tanto se desarrollan los estudios forenses que permitan confirmar la identidad y determinar con precisión las causas del fallecimiento.