Investigan suicidio de una adolescente en el interior de una vivienda

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes tras una valoración confirmaron que la adolescente ya no presentaba signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes tras una valoración confirmaron que la adolescente ya no presentaba signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una adolescente de 14 años fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Diploma, entre Irlanda y Noruega, luego de que familiares realizaran el hallazgo al regresar al domicilio.

De acuerdo con la información disponible, la menor, identificada como Evelin, se encontraba en uno de los cuartos del inmueble. La adolescente se quitó la vida. El hallazgo fue realizado por su padre, quien al regresar de su jornada laboral dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes tras una valoración confirmaron que la adolescente ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de autoridades ministeriales y de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación.

Versiones cercanas señalan que la menor atravesaba por una situación emocional compleja tras una discusión familiar ocurrida el día previo, motivo por el cual se encontraba en el domicilio de su padre. No obstante, serán las autoridades competentes las que determinen con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Ante este tipo de situaciones, especialistas recomiendan a la población buscar apoyo profesional en momentos de crisis emocional. En México, las personas pueden acudir a servicios de atención como la Línea de la Vida (800 911 2000), disponible las 24 horas, así como a unidades de salud y centros de atención psicológica de instituciones públicas como la Secretaría de Salud. Asimismo, se exhorta a familiares y entornos cercanos a mantener comunicación constante y a solicitar ayuda oportuna ante señales de riesgo.