Mueren 13 presuntos criminales en enfrentamiento con fuerzas federales en Sinaloa

El operativo en Guasave dejó además nueve personas liberadas y cuatro detenidos, en medio de la guerra interna entre los grupos de “Los Chapitos” y “El Mayo” Zambada que mantiene al estado en violencia

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado en Guasave, Sinaloa, deja saldo de 13 presuntos agresores abatidos, 4 detenidos y 9 personas liberadas que permanecían privadas de la libertad. [X]

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado en Guasave, Sinaloa, deja saldo de 13 presuntos agresores abatidos, 4 detenidos y 9 personas liberadas que permanecían privadas de la libertad. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- Trece presuntos integrantes de un grupo armado murieron el lunes en un enfrentamiento con agentes federales en el estado mexicano de Sinaloa, donde desde hace más de un año se desató una ola de violencia debido a la disputa que mantienen dos facciones del cártel del mismo nombre.

El choque armado se registró pasado el mediodía en el poblado La Brecha del municipio Guasave, en el norte de este estado noroccidental, donde presuntos criminales, ocultos bajo un puente, agredieron a agentes federales durante un patrullaje.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta en la red social X que en el lugar fallecieron “13 agresores”, y otros cuatro fueron detenidos. No se precisó a qué organización criminal pertenecen.

Durante la operación fueron liberadas nueve personas que se encontraban secuestradas, detalló García Harfuch. Las autoridades aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico.

Desde septiembre del año pasado se desató una ola de violencia en el estado debido a la lucha intestina entre dos bandos del Cártel de Sinaloa. Uno de ellos lo forman los hijos del exlíder de esa organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el otro está integrado por los seguidores de su socio Ismael “El Mayo” Zambada. Ambos están tras las rejas en Estados Unidos.

Los enfrentamientos comenzaron luego de la detención de Zambada junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, en Texas en julio de 2024.

La guerra entre las dos facciones del cártel ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, particularmente en Culiacán, capital de Sinaloa y bastión de la organización criminal.