Amen Thompson lidera a Rockets con 27 puntos en triunfo sobre Mavericks

Houston sumó su cuarta victoria consecutiva con el aporte de Sengun y una sólida defensa final ante Dallas, que resintió la ausencia de Anthony Davis y cayó a marca de 2-5

Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, tira ante la presión defensiva de Daniel Gafford (21) y P.J. Washington (25), de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 3 de noviembre de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

HOUSTON.- Amen Thompson anotó un máximo de temporada de 27 puntos, Alperen Sengun agregó 26 unidades y 11 rebotes, y los Rockets de Houston superaron 110-102 a los Mavericks de Dallas el lunes por la noche.

Houston ha ganado cuatro partidos consecutivos después de perder sus dos primeros juegos de la temporada.

Los Rockets lideraban por uno cuando Sengun se adentró en la zona y giró alrededor de un defensor antes de encestar un tiro para poner el marcador 105-102 con aproximadamente 90 segundos restantes. P.J. Washington falló un triple antes de que Josh Okogie anotara sus primeros puntos del juego con dos tiros libres que ampliaron la ventaja a 107-102 con un minuto por jugar.

D’Angelo Russell falló un triple y Thompson atinó uno de dos tiros libres para poner el juego 108-102 con 27 segundos restantes. Thompson luego bloqueó un intento de triple del número uno del draft, Cooper Flagg, y Tari Eason selló la victoria con una clavada.

Washington tuvo máximos de temporada de 29 puntos y 12 rebotes para los Mavericks en su segundo juego consecutivo sin Anthony Davis, quien está fuera por una distensión en la pantorrilla. Max Christie agregó 17 puntos y Flagg tuvo 12 y cinco rebotes mientras Dallas cayó a 2-5.

Kevin Durant anotó 21 puntos, seis rebotes y cinco asistencias en una noche en la que acertó solo seis de 18 desde el campo.