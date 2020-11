Tec facilitará residenciales profesionales a egresados

NUEVO LAREDO, TAM.- Con un programa interno que diseñó, es como el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo ofrece a los alumnos próximos a egresar, la oportunidad de desarrollar sus residencias profesionales sin exponerse a un posible contagio de Covid-19.

Doctor Gustavo Emilio Rojo Velázquez, subdirector del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, explicó que son alrededor de 400 estudiantes quienes deben efectuar este trámite para poder egresar, pero solamente se lograron colocar a 380.

“Tenemos dos actividades que son las residencias profesionales para los estudiantes que están en los semestres avanzados casi por salir. De estos tenemos 400 proyectos por realizar en empresas fueron 380 son los que se pudieron realizar en este semestre, de esos la gran mayoría de los proyectos son completamente en línea son proyectos que se realizan desde casa, en plataforma se deja la tarea por parte del asesor de la empresa y se van desarrollando”, detalló.

Dijo que otra de las opciones que han tomado los estudiantes es que van a las empresas y reciben una instrucción para realizar una situación muy particular está un momento, unas horas y se retira a su hogar.

“En el caso de los alumnos que no se pudieron acomodar porque se acabaron los proyectos, internamente en el Tecnológico se generaron muchos proyectos para que los jóvenes que no se pudieron colocar en empresas, lo hagan aquí en el plantel con un proyecto que puedan desarrollar y no se pierda esa oportunidad de realizar residencias”, agregó.

Las residencias profesionales forman parte del plan de estudios, de manera que si nos las hacen, no van a poder egresar.

“Desgraciadamente algunos alumnos tendrán que hacerlo el próximo semestre y tal vez para ellos pudiera representar un semestre adicional en el Tecnológico, pero esas son consecuencias de la misma pandemia”, concluyó.