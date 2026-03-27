Tavo Grill denunció intoxicación, pero llevó a su hijo al hospital cuatro días después: acusan omisión de cuidados por atención tardía

En sus declaraciones dice, sin pruebas, que el cuadro habría iniciado después de consumir alimentos en un establecimiento recreativo. #NuevoLaredo #SaludPublica #AtencionMedica #DerechosDeLaInfancia #ResponsabilidadParental #SectorSalud #IntoxicacionAlimentaria #InvestigacionPeriodistica #ComercioLocal #Restaurantes #SeguridadSanitaria #SaludInfantil #InformacionVerificada #PeriodismoResponsable

Nuevo Laredo, Tam.— La atención médica tardía a un menor que presentó síntomas gastrointestinales desde el miércoles y que fue llevado a un hospital hasta el domingo ha generado señalamientos sobre la responsabilidad de los padres y el manejo público del caso, luego de que el papá del niño difundiera en redes sociales señalamientos sobre una presunta intoxicación alimentaria ocurrida en Nuevo Laredo.

De acuerdo con los propios videos publicados por el padre —conocido como Tavo Grill quien se dedica a la venta de alimentos— el menor comenzó con malestares como vómito, diarrea y dolor abdominal cuatro días antes de ser llevado a recibir atención médica. En sus declaraciones dice, sin pruebas, que el cuadro habría iniciado después de consumir alimentos en un establecimiento recreativo.

“No lleven a sus hijos a comer a ningún restaurante, no los lleven a comer a ningún parque de diversiones, no los lleven a comer a ningún lugar donde vendan comida rápida, restaurantes, lo que sea” declara Tavo en una de sus publicaciones.

En las mismas publicaciones el Tavo Grill afirma que, tras varios días de evolución del padecimiento, el menor fue sometido a estudios médicos como radiografías, ultrasonido y tomografía, además de análisis clínicos que habrían permitido detectar la presencia de una bacteria asociada a infecciones gastrointestinales.

Para lucrar con la enfermedad de su hijo, Tavo Grill aseguro que le había afectado el riñón y lo estaban dializando. Directivos del IMSS informaron que esto es falso, se le atienda por una deshidratación por falta de atención médica a tiempo. El menor fue atendido por el doctor A.B., a quien lo llevaron por presentar síntomas de apendicitis, aunque exámenes dieron positivo a la bacteria E-Coli, que pudo estar en algún alimento contaminado, de los que su padre prepara al aire libre, sin ninguna medida sanitaria

Información del sector salud indica que la intoxicación alimentaria suele manifestarse con síntomas como náuseas, vómito, diarrea, fiebre y dolor abdominal, los cuales generalmente aparecen pocas horas después de ingerir alimentos contaminados. En la mayoría de los casos leves, el cuadro se resuelve en un periodo de 24 a 72 horas con hidratación y reposo.

No obstante, especialistas señalan que cuando los síntomas persisten, se intensifican o afectan a menores de edad, es recomendable acudir de forma inmediata a valoración médica para evitar complicaciones como deshidratación severa, infecciones prolongadas o afectaciones en órganos como los riñones.

En el ámbito legal, la legislación mexicana establece que los padres o tutores tienen la obligación de garantizar la protección de la salud y el acceso oportuno a servicios médicos para los menores bajo su cuidado. Cuando un hospital detecta que un niño llega con un padecimiento que pudo haberse atendido antes, el caso es evaluado por el área de Trabajo Social para determinar si existió retraso injustificado en la atención.

En torno a esto, empresarios del sector restaurantero han señalado que las declaraciones difundidas en redes sociales, donde se exhorta a evitar llevar a niños a restaurantes o lugares donde se venda comida, afectando económicamente al comercio local.

“Las autoridades sanitarias deben revisar el negocio al aire libre, donde esta persona preparara alimentos y deben verificar que cumpla con las medidas sanitarias que todos realizamos ante COEPRIS y COFEPRIS” señaló un empresario restaurantero.

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