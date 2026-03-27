Incauta CBP una cantidad comercial de insecticida

LAREDO, Texas — Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron esta semana en el puerto de entrada de Laredo una gran cantidad de insecticida oculta en un vehículo.

El 18 de marzo, agentes de la CBP en el puente Juárez-Lincoln remitieron una camioneta Dodge Ram 3500 del año 2015 para una inspección secundaria. Durante dicha inspección, los agentes realizaron una revisión más exhaustiva del vehículo, que incluyó el uso de un equipo canino. La inspección física permitió descubrir 461.10 kg (1016.55 libras) del presunto insecticida Amitraz, oculto en un tanque externo de diésel del vehículo.

Los agentes de la CBP confiscaron el vehículo, el tanque y el insecticida. Agentes especiales de la Agencia de Protección Ambiental y de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación penal sobre la incautación.

“La dedicación constante de nuestros oficiales de la CBP a la misión de seguridad fronteriza y el uso de las herramientas y recursos disponibles permitieron la detección de una cantidad comercial de insecticida oculta en un vehículo”, declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores. “La CBP trabaja en estrecha colaboración con otras agencias asociadas, incluida la EPA, para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones federales, incluidas las que rigen la importación de compuestos químicos potentes como el insecticida”.

“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) desempeña un papel fundamental al brindar apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en investigaciones relacionadas con la importación ilegal de sustancias químicas reguladas. Los agentes especiales de HSI colaboran estrechamente con los oficiales de la CBP para identificar, investigar y frustrar los intentos de introducir de contrabando cantidades comerciales de sustancias peligrosas, como insecticidas, en Estados Unidos. Nuestros esfuerzos conjuntos garantizan que quienes infrinjan las leyes federales que rigen la importación y distribución de compuestos químicos rindan cuentas ante la justicia, y que se respeten las normas de seguridad pública y medioambientales”, declaró John A. Pasciucco, agente especial interino a cargo de HSI San Antonio.

La División de Investigación Criminal de la EPA recibió información relacionada con la incautación para su posterior investigación.

La importación legal de amitraz, un plaguicida y acaricida, requiere la presentación del formulario EPA 3540-1 (Aviso de Llegada) ante la EPA antes de la llegada. El producto debe estar registrado ante la EPA, debidamente etiquetado y cumplir con las normas de seguridad. Se debe presentar un formulario de entrada de la CBP dentro de los cinco días posteriores a la llegada, y el envío está sujeto a inspección por parte de la CBP.