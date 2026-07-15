Suben precios de chiles, limón, papa y tomate

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene costos accesibles que van desde los 43 hasta los 69 pesos, dependiendo de la marca de preferencia.

El chile poblano aumentó su valor al pasar de 43 a 44 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 36 a 37 pesos el kilo, mientras que el chile serrano subió de 32 a 33 pesos el kilo, el chile jalapeño subió 27 a 28 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 12 a 14 pesos el kilo, la papa morena sigue a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, pasa de 60 a 70 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 22 a 20 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña pasó de 30 a 29 pesos el kilo.