Suerte vuelve a sonreír a neolaredenses

Nuevo Laredo, Tam.- El tercer premio de la Lotería Nacional cayó en Nuevo Laredo! Una de las tres series fue puesta para su venta en esta frontera.

El número afortunado es el 17254, en el sorteo de anoche, al que corresponden un premio de 300 mil pesos, menos impuestos, si se adquirió toda la serie.

Si se compró un cachito el premio es de 15 mil pesos menos impuestos.

En cuanto al premio mayor, el número afortunado es el 49567, puesto para su venta en Torreón, Coahuila; en Toluca, Estado de México; y en canales electrónicos.

El segundo premio correspondió al número 32834.

Cabe mencionar que, en lo que va del año, en Nuevo Laredo han caído dos segundos premios (uno en enero y otro en mayo) y el tercer lugar este mes.

Foto: screenshot del listado de premios de la Lotería Nacional.