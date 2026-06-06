Sorprenden eliminaciones y calor extremo en inédito Roland Garros

Jannik Sinner se refresca durante el partido contra Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros, el jueves 28 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

Jannik Sinner se refresca durante el partido contra Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros, el jueves 28 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS.- La ola de calor de la semana inaugural derritió a Jannik Sinner y su racha de 30 victorias consecutivas.

La también número uno Aryna Sabalenka sufrió un derrumbe mental igual de asombroso en su derrota de cuartos de final y que describió que se encontró en un “agujero muy, muy, oscuro”.

Por primera vez en 49 años, ningún excampeón de major llegó a las semifinales masculinas y femeninas en un Grand Slam.

Roland Garros, que concluye este fin de semana, ha sido distinto a cualquier otro Grand Slam en la memoria reciente.

“Siempre es emocionante cuando pasan cosas locas. Como aficionada al tenis, ha sido divertido de ver”, comentó Madison Keys, campeona del Abierto de Australia 2025 y quien alcanzó la cuarta ronda.

A continuación, un vistazo a algunos de los acontecimientos más sorprendentes que han caracterizado Roland Garros este año:

Ola de calor

Con la temperatura subiendo a por lo menos a 32 grados Celsius todos los días de la primera semana, los jugadores tuvieron dificultades para mantenerse frescos.

Después de que Jakub Mensik superó por poco a Mariano Navone en el desempate del quinto set en la segunda ronda, sufrió calambres y cayó sobre la arcilla tras el punto de partido, y requirió atención médica en la cancha. Finalmente fue retirado en silla de ruedas.

Mensik se recuperó para llegar a las semifinales, donde perdió ante Alexander Zverev, quien se medirá con Flavio Cobolli el domingo en la final.

El dos veces subcampeón, Casper Ruud, estuvo cerca de desmayarse durante la victoria a cinco sets sobre Roman Safiullin en la primera ronda, y dijo que se sentía “casi como un zombi”.

Ruud cedió el cuarto set 6-0 “para bajar mi pulso y mi temperatura corporal” y ver si podía recuperarse en el quinto: “Por suerte, al final funcionó”.

Los encargados del mantenimiento en Roland Garros tuvieron que empapar literalmente con agua las canchas de arcilla por la noche para evitar que se secaran durante el día.

Aun así, el calor generó condiciones totalmente distintas a las habituales: el ritmo de juego fue más rápido y las pelotas botaban más alto.

Sinner “se estrelló contra el muro”

Ya sin el dos veces campeón defensor Carlos Alcaraz, quien se perdió el torneo por una lesión en la muñeca derecha, fue un impacto que Sinner desperdiciara una ventaja de dos sets y de 5-1 en el tercero ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56) en la segunda ronda.

El número uno del mundo llegó a París con una racha de 29 victorias consecutivas y era el favorito abrumador para el título. Pero el italiano contó que empezó a sentirse mareado y “con muy poca energía” cuando solo necesitaba ganar un juego más contra Cerúndolo.

Sinner ganó apenas dos de los siguientes 18 juegos mientras intentaba enfriarse con bolsas de hielo y un ventilador de mano durante los cambios de lado.

Sinner explicó: “Simplemente me estrellé contra el muro”.

Djokovic también desperdicia una ventaja de dos sets

Un día después, se vivió un partido para la historia cuando Novak Djokovic, de 39 años, también dejó escapar una ventaja de dos sets y perdió ante João Fonseca, de 19 años.

El campeón de 24 títulos de Grand Slam también tuvo problemas físicos en otro día caluroso.

“Apenas podía sostenerme sobre las piernas hacia el final del partido”, afirmó.

Fonseca venció a Ruud en la siguiente ronda antes de que su actuación revelación terminara con una derrota ante Mensik en los cuartos de final.

Sabalenka quiso dejar el tenis tras la derrota

Sabalenka ganaba 4-1 en el segundo set de su cuartos de final contra Diana Shnaider y estaba a dos puntos de la victoria, pero perdió 12 de los últimos 13 juegos.

Sabalenka dijo después que quería “dejar el tenis ahora mismo”.

“¿Saben esos cuartos a los que entras y destrozas todo? Probablemente me pase todo el día de mañana ahí destruyendo cosas. Tal vez ayude. Tal vez no”, añadió.

Luego Shnaider perdió en semifinales ante Maja Chwalinska, quien se convirtió en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en la historia de Roland Garros en alcanzar el partido por el campeonato.

Mirra Andreeva venció a Chwalinska para quedarse con el título el sábado.

“No sé cuándo fue la última vez que me pasó que perdí 10 juegos seguidos. Mentalmente caí en un agujero muy, muy, oscuro”, señaló Sabalenka. “Simplemente no pude volver a encarrilarme mentalmente”.

Un nuevo campeón

El 14º del ranking, Flavio Cobolli, alcanzó su primera final de Grand Slam tras retiros y bajas de dos compatriotas italianos.

Matteo Berrettini se retiró por una lesión en la cadera izquierda cuando Cobolli ganaba 7-5, 5-2 en su cuartos de final, y luego Matteo Arnaldi se bajó antes de su semifinal por un virus.

Zverev disputará su cuarta final de un major el domingo, mientras busca un esquivo título de Grand Slam para cerrar este torneo disparatado.

Quien levante el trofeo de la Coupe des Mousquetaires se convertirá en el primer hombre, aparte de Alcaraz, Sinner, Djokovic o Rafael Nadal, en ganar un Grand Slam desde que Daniil Medvedev lo hizo en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

“Hemos tenido eras tan largas en las que estas cuatro personas son las únicas que creemos que van a ganar. Al menos, hace que el deporte sea interesante”, indicó Keys.