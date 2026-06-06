Reconoce papa León XIV competencia mediática con Bad Bunny

Pontífice admitió que muchos jóvenes podrían elegir los conciertos sobre su visita a España

Bad Bunny en concierto en el Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil, el 20 de febrero del 2026. (AP foto/Andre Penner)

Bad Bunny en concierto en el Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil, el 20 de febrero del 2026. (AP foto/Andre Penner)

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.- El papa León XIV reconoció el sábado, mientras se dirigía a España, que este fin de semana compite en Madrid con otro VIP, y además declaró su preferencia en la mayor rivalidad futbolística del país.

La sensación puertorriqueña Bad Bunny ofrece dos conciertos de su gira española de 10 fechas en la capital.

Al hablar con periodistas a bordo del avión papal antes de su llegada a Madrid el sábado por la mañana, el pontífice reconoció el atractivo de Bad Bunny cuando aludió a relatos anecdóticos sobre un nuevo despertar espiritual, especialmente entre los jóvenes en España.

El papa afirmó que entiende que los adultos jóvenes perciben una falta de sentido en sus vidas y reflexionó que su visita podría ayudar a “despertar” algo en ellos.

“Si se enfrentan a la pregunta ‘¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?’, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”, declaró León . “Pero creo que también habrá algunos aquí para ver al papa. Y eso dice algo, ¿sabes?”

León inicia el sábado una visita de una semana a España. Después de Madrid, irá a Barcelona y a las Islas Canarias. Espera llevar un mensaje de unidad a un país polarizado por escándalos políticos y de la Iglesia.

También le preguntaron a León sobre la noticia de que avanzan los planes para que sus queridos Chicago Bears se muden a Hammond, Indiana. La junta del equipo votó esta semana para seguir adelante con un proyecto de desarrollo de estadio en Hammond.

Cuando le preguntaron si tenía algunas palabras de consuelo para Illinois, el papa, nacido en Chicago, bromeó: “Eso está fuera de mi escala salarial”.

En otros comentarios deportivos, León confirmó que apoyará a Estados Unidos en el próximo Mundial, y mostró sus verdaderos colores cuando le preguntaron si apoya al Real Madrid o al equipo de fútbol de Barcelona: “Eso es fácil”, manifestó. “El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, añadió, en referencia a su nombre de nacimiento.

El papa recuerda el servicio de su padre en el aniversario del Día D

El jefe de la Iglesia Católica respondió a una serie de preguntas mientras saludaba a los periodistas que viajaban con él. Habló sobre Ucrania y Líbano y su reciente proclamación de que la doctrina de la Iglesia católica sobre la “guerra justa” —que establece los criterios de cuándo una guerra puede justificarse moralmente— estaba “desactualizada”.

Con el sábado marcando el 82º aniversario de los desembarcos del Día D del 6 de junio de 1944, León también le dijo a un periodista francés que le gustaría algún día visitar Normandía, Francia, como papa.

“Mi padre estuvo allí”, comentó.

Fue una referencia al padre de León, Louis Prevost, quien sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y participó en los desembarcos del Día D en Normandía como parte de la Operación Overlord, según el Pentágono.

Prevost también comandó una lancha de desembarco y, después de 15 meses en el extranjero, alcanzó el rango de teniente de grado junior, según una nota en el sitio web del Pentágono publicada poco después de la elección de León.

Después de la guerra, Prevost se convirtió en maestro y director escolar en Chicago, se casó y él y su esposa, Mildred, tuvieron tres hijos varones. El futuro papa, Robert Prevost, fue el menor, nacido el 14 de septiembre de 1955.