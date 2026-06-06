Continúa Nuevo Laredo en semáforo rojo en disponibilidad del agua

Actualiza SRHDS Semáforo del Cuidado del Agua para los 43 municipios de Tamaulipas

Miguel Alemán, Tam.– El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, encabezó la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Evaluación y Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua, donde se aprobaron las actualizaciones de los colores asignados a los 43 municipios del estado con base en las condiciones actuales de disponibilidad del recurso hídrico.

Durante la sesión se informó que los diez municipios de la frontera norte permanecen en color rojo, debido a que el volumen disponible en las presas internacionales permite garantizar únicamente el abastecimiento para uso público urbano.

En la cuenca del río San Fernando, los municipios de Méndez, San Fernando, Burgos y Cruillas fueron ubicados en color amarillo por la disponibilidad relativa del recurso y el apoyo complementario mediante pipas.

Para la cuenca del río Soto la Marina, Mainero, Hidalgo, Soto la Marina y Aldama permanecen en verde; mientras que Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Güémez, Jiménez, Abasolo y Casas se mantienen en amarillo. Ciudad Victoria continúa en rojo debido a las condiciones que sustentan el proyecto de la segunda línea del acueducto.

En la cuenca del río Guayalejo-Tamesí, donde no se registran condiciones de sequía, Jaumave, Palmillas, Llera, Xicoténcatl, Gómez Farías, El Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Madero permanecen en verde. Ocampo, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos fueron clasificados en amarillo.

En la región del altiplano, Miquihuana y Bustamante se ubicaron en amarillo, mientras que Tula permanece en rojo debido a las condiciones del acuífero Tula-Bustamante.

Durante la reunión, Quiroga Álvarez destacó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social perforó en Bustamante el pozo más profundo de Tamaulipas, con 653 metros de profundidad y un gasto de 3.4 litros por segundo.

La obra beneficia a las comunidades de El Caracol, La Verdolaga, Magdaleno Aguilar, Las Antonias y Plutarco Elías Calles, fortaleciendo el acceso al agua para las familias de la región.

En la reunión participaron el presidente municipal de Miguel Alemán, Ramiro Barrera; la presidenta municipal de Camargo, Ernestina Perales Ruiz; la gerente general de COMAPA Miguel Alemán, Amanda Barrera; gerentes de los distintos organismos operadores de agua del estado, autoridades estatales y municipales, así como representantes del sector agrícola de la región.