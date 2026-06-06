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Expulsan a Rafael Leão tras agresión en amistoso ante Chile

Cristiano Ronaldo inició como titular; Portugal afina detalles rumbo a su debut mundialista

El árbitro Luca Zufferli muestra tarjetas rojas a Rafael Leão de Portugal (izquierda) y a Iván Román de Chile durante un partido de fútbol amistoso internacional entre Portugal y Chile en Oeiras, a las afueras de Lisboa, el sábado 6 de junio de 2026. (Foto AP/Armando Franca)
AP

LISBOA, Portugal.- El delantero portugués Rafael Leão fue expulsado por golpear a un rival durante la victoria el sábado 2-0 sobre Chile en un amistoso de preparación para el Mundial.

Leão se enzarzó en un acalorado altercado con el defensor chileno Iván Román después de considerar que había recibido una falta de otro oponente. Se vio a Leão lanzar un puñetazo y Román reaccionó con enojo; a ambos les mostraron tarjeta roja directa justo antes del descanso.

Cristiano Ronaldo fue titular, pero lo sustituyeron al descanso, y su reemplazo, Gonçalo Guedes, anotó el primer tanto.

Bruno Fernandes amplió la ventaja de Portugal al 75 y Lucas Cepeda marcó para Chile en el tiempo añadido.

Portugal está en el Grupo K del Mundial junto con Colombia, Uzbekistán y Congo. Portugal debutará ante Congo el 17 de junio en Houston.

Cristiano está listo para disputar su sexta Copa del Mundo, con lo que igualaría el récord.

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