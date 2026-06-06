Transforma Gobierno de Carmen Lilia escuelas de educación básica

Nuevo Laredo, Tam.- Reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo integral de la niñez y juventud neolaredense, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una jornada de entrega de obras en planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria, acciones que representan una inversión global de 9 millones 921 mil 710 pesos y que contribuyen a brindar instalaciones más seguras, funcionales y dignas para estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante los eventos, la alcaldesa destacó que la educación continúa siendo una de las principales prioridades de su administración, por lo que se mantiene una estrategia permanente de rehabilitación, modernización y construcción de espacios escolares en todos los sectores de la ciudad.

“Tenemos más de 350 escuelas en nuestra ciudad y en todas está la mano del Gobierno Municipal, porque queremos que ustedes estén en una escuela digna, que puedan estudiar y que vayan con gran entusiasmo a aprender”, expresó Canturosas Villarreal.

Afirmó que la inversión en infraestructura educativa es un complemento a los apoyos que otorga la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal, a través de programas de becas y estímulos para asegurar la formación integral de las niñas y niños.

Como parte de estas acciones, en el Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec se entregó una cubierta metálica con una inversión de 3 millones 472 mil 940 pesos, infraestructura que permitirá a las niñas y niños desarrollar actividades académicas, recreativas y cívicas en un área protegida de las condiciones climáticas.

La directora del plantel, Diana Hinojosa, destacó que la obra representa un beneficio significativo para toda la comunidad escolar. “Esta techumbre representa mucho más que una mejora física; es una inversión en el bienestar y desarrollo de nuestras niñas y niños, quienes ahora cuentan con un espacio digno, seguro y adecuado para realizar sus actividades al aire libre”, señaló.

Por otro lado, en la Escuela Secundaria General Número 7 Emiliano Zapata se entregó la construcción de una barda perimetral y una techumbre, obras que representaron una inversión de 617 mil 299 pesos y que permitirán a los estudiantes desarrollar sus actividades en mejores condiciones de seguridad y comodidad.

Durante el evento, la alumna Génesis González, en representación de la comunidad estudiantil, reconoció el impacto positivo de estos trabajos para el presente y futuro de los jóvenes neolaredenses.

“Las obras de infraestructura y los apoyos que hoy llegan a nuestro plantel representan mucho más que mejoras materiales; representan confianza en nuestros sueños, en nuestras capacidades y en nuestro futuro”, expresó.

La jornada incluyó también la reconstrucción del techo colapsado de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, obra en la que se invirtieron 682 mil 176 pesos para garantizar espacios más seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La presidenta municipal reiteró que estas obras forman parte de una política pública orientada a fortalecer la educación mediante infraestructura de calidad, programas de becas, equipamiento y proyectos que impulsen el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

“Siempre pensamos en nuestra niñez y en nuestra juventud porque sabemos que son nuestro gran tesoro, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso seguiremos trabajando para brindarles mejores espacios y más oportunidades para aprender y desarrollarse”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura educativa de Nuevo Laredo, generando mejores oportunidades de aprendizaje y contribuyendo a la formación de las futuras generaciones que impulsarán el desarrollo de la ciudad.