Solicitud de exámenes extraordinarios es este martes: CBTIS 137

Nuevo Laredo, Tam.– El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 137), avanza en las actividades correspondientes al cierre del ciclo escolar y del año, con trabajos enfocados tanto en el ámbito académico como administrativo.

Entre las acciones principales se encuentra la captura de calificaciones, así como la entrega de boletas correspondientes a los tres parciales para todos los alumnos, programada para este martes. Además del inicio del proceso de solicitud de exámenes extraordinarios.

“El día de mañana (martes) empieza la solicitud de exámenes extraordinarios a aquellos alumnos que reprobaron las asignaturas y, en este caso, bajamos los costos. Ahora el costo por extraordinario va a ser de 50 pesos, esto como parte de una estrategia para disminuir la deserción escolar. Por eso ahora los exámenes pasarán de 400 a 50 pesos por asignatura”, señaló el director del plantel José Lorenzo Villegas Robledo.

El directivo explicó que esta medida responde a las indicaciones del director general del sistema, con el objetivo de atender factores que influyen en la desafiliación escolar, y por eso dio la indicación de que se traten todas las situaciones que disminuyan la deserción, porque se ha disparado en muchas partes y se busca evitar a toda costa se suba el porcentaje de abandono del plan académico.

En cuanto a los índices escolares, el CBTIS 137 registra un promedio de reprobación que oscila entre el 8 y el 10 por ciento. Sin embargo, no todos los alumnos solicitan examen extraordinario, ya que algunos optan por el recursamiento en el mes de enero.

Respecto a la deserción, el plantel se mantiene por debajo del promedio nacional, con cifras que van del 3 al 4 por ciento, y una eficiencia terminal cercana al 90 por ciento, con la meta de incrementarla hasta el 95 por ciento.

Para concluir Villegas Robledo, dijo que durante esta semana continúan actividades administrativas y de mantenimiento, mientras que los alumnos que acreditaron todas sus materias quedarán libres hasta el mes de febrero. Así mismo anunció que en la primera semana de enero se abrirá la plataforma para la preinscripción de estudiantes de tercer grado de secundaria al ciclo escolar 2026-2027, por lo que llamó a los interesados a estar atentos, ya que las fichas serán limitadas.