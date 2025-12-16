Mueren dos hombres tras volcadura fatal en Libramiento Mex 2

Accidente al poniente de Nuevo Laredo dejó camioneta destruida y movilizó a corporaciones de seguridad y rescate

En el lugar se hallaron documentos de identificación que permitieron una identificación preliminar de las víctimas. [Carlos Figueroa / Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fatal accidente vial cobró la vida de dos hombres tras una volcadura registrada en el Libramiento Mex 2, al poniente de Nuevo Laredo, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio.

El percance fue reportado al sistema de emergencias C-5, lo que derivó en el despliegue de agentes de la Policía Investigadora y cuerpos de rescate hacia el tramo ubicado a la altura del bulevar Rea.

En el sitio, las autoridades localizaron una camioneta Chevrolet Suburban, de modelo antiguo y color rojo, volcada a un costado de la vialidad y con daños materiales totales, lo que evidenció la fuerza del impacto.

Dentro y alrededor de la unidad fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos masculinos, quienes habrían fallecido de manera instantánea a consecuencia del accidente.

De acuerdo con los primeros indicios, la volcadura pudo haberse originado por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo, aunque las causas oficiales serán determinadas tras las investigaciones correspondientes.

En el lugar se hallaron documentos de identificación que permitieron una identificación preliminar de las víctimas; uno de ellos respondía al nombre de Fredi de Jesús, originario de Santiago Tuxtla, Veracruz.

El segundo fallecido presentaba lesiones de extrema gravedad derivadas del impacto, y cerca de su cuerpo se localizaron identificaciones a nombre de José Javier, datos que serán confirmados por las autoridades tras la necropsia de ley, luego de que ambos cuerpos fueron trasladados para los estudios forenses correspondientes.