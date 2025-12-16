Aprueba ATP regla para pausas por calor extremo en partidos masculinos

El serbio Novak Djokovic se refresca con agua durante la semifinal del Masters de Shanghai contra Valentin Vacherot, de Mónaco, el sábado 11 de octubre de 2025, en Shanghai, China. (AP Foto/Andy Wong, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El ATP Tour está añadiendo una regla para abordar el calor extremo durante los partidos de tenis profesional masculino que permitirá descansos de diez minutos durante los partidos individuales al mejor de tres sets a partir de la próxima temporada, similar a lo que se comenzó a usar en el circuito femenino hace más de 30 años.

La aprobación de la nueva política por parte de la Junta de ATP, anunciada el lunes, fortalece “las protecciones para los jugadores que compiten en condiciones extremas”, dijo el tour.

Durante el Masters de Shanghái en octubre, algunos jugadores pidieron al ATP que introdujera directrices para ayudarlos en casos de calor y humedad extremos. El campeón defensor Jannik Sinner dejó de jugar un partido allí debido a calambres severos en las piernas; el campeón de 24 Grand Slams, Novak Djokovic, lamentó las condiciones después de vomitar durante una victoria.

“Es brutal cuando tienes más del 80% de humedad día tras día”, dijo entonces Djokovic, “particularmente para los chicos cuando juegan durante el día con calor, con sol.”

Un análisis de The Associated Press en 2023 mostró que las temperaturas máximas promedio durante el Abierto de Estados Unidos y los otros tres principales torneos de tenis han aumentado de manera constante y se han vuelto más peligrosas en las últimas décadas, reflejando el cambio climático que ha creado olas de calor récord.

La WTA estableció por primera vez una regla para proteger a las jugadoras del calor en 1992. La nueva regla de ATP se basa en la Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta el calor, la humedad y otros factores. Cuando el WBGT alcanza al menos 30,1 grados Celsius en uno de los dos primeros sets de un partido al mejor de tres, cualquiera de los jugadores puede solicitar una suspensión de juego de diez minutos.

Si el WBGT supera los 32,2 grados Celsius, el partido se detendrá.

Durante los descansos, los jugadores pueden cambiarse de ropa, ducharse, hidratarse o usar otros métodos para refrescarse, bajo la supervisión del personal médico de ATP, y también pueden recibir entrenamiento.

El ATP dijo que la regla está destinada a “proteger la salud de los jugadores, al tiempo que mejora las condiciones para los espectadores, oficiales, recogepelotas y personal del torneo.”

Los torneos de Grand Slam establecen sus propias políticas de calor. El Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Francia y Wimbledon también tienen reglas basadas en las lecturas de WBGT, al igual que la competencia de tenis en los Juegos Olímpicos, que es organizada por la Federación Internacional de Tenis. El Abierto de Australia utiliza algo llamado la Escala de Estrés por Calor.