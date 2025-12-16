Comparte María de Villarreal el bazar ‘Un DIFciembre para recordar’ junto a familias y emprendedores

Ciudad Victoria, Tam.- La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, participó este lunes en el cierre del cuarto bazar navideño “Un DIFciembre para recordar”, realizado del 12 al 15 de diciembre en el Polyforum Victoria, espacio que reunió a familias tamaulipecas y a emprendedores locales en un ambiente de convivencia, solidaridad y promoción del comercio regional.

Durante el último día de actividades, la doctora María de Villarreal recorrió cada uno de los locales de las y los expositores, a quienes agradeció su participación en este bazar navideño que año con año organiza el DIF Tamaulipas, y los convocó a seguir sumándose a futuras ediciones para continuar exponiendo sus productos y servicios.

A lo largo de cuatro días, las familias asistentes tuvieron acceso a una amplia oferta de artículos como joyería, ropa, artesanías, muebles, juguetes, accesorios, cosméticos, artículos navideños, alimentos, postres y productos para mascotas, además de presentaciones artísticas que fortalecieron el ambiente festivo del evento.

Los recursos obtenidos por la renta de los espacios comerciales serán destinados a reforzar las acciones que realizan los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas, en beneficio de personas, grupos y poblaciones de atención prioritaria en distintas regiones del estado.

El cierre del bazar se dio tras un fin de semana de intensa agenda de trabajo por parte de la presidenta del DIF Tamaulipas, quien participó en la inauguración de la Virgen de la Misericordia en el municipio de Hidalgo, iniciativa que contribuye al fortalecimiento del turismo en la región centro de la entidad.

De igual forma, encabezó la brigada navideña Transformando Familias, mediante la cual se brindaron apoyos y servicios a miles de familias de comunidades cercanas al Puerto de Matamoros, también conocido como Puerto del Norte, reafirmando el compromiso del DIF Tamaulipas de acercar bienestar y atención a quienes más lo necesitan.