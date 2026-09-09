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Sigue limón al alza, por tercera semana consecutiva

Precios del chile poblano y tomate continuaron elevados en martes de mercado

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene costos que van desde los 47 hasta los 76 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano repite el precio de 50 pesos el kilo.

En cuanto al limón subió de 60 a 65 pesos el kilo, el chile serrano bajó de 63 a 60 pesos el kilo y el chile jalapeño continúa a 40 pesos el kilo.

Respecto al tomate, se mantiene en 20 pesos el kilo, la papa morena baja a 9 pesos por kilo y la papa blanca sigue en 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, bajó de 40 a 36 pesos el kilo y, el aguacate, ligó una semana más a 70 pesos el kilo.

La papaya se mantiene en 45 pesos el kilo y la piña a 36 pesos el kilo.

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