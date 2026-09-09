El petróleo supera los 100 dólares por barril

Esta imagen de satélite proporcionada por Planet Labs PBC muestra una refinería de petróleo de Saudi Aramco al norte de Abha, Arabia saudí, poco antes de que una columna de humo comenzara a salir del recinto el martes 8 de septiembre de 2026. (Planet Labs PBC via AP)

Esta imagen de satélite proporcionada por Planet Labs PBC muestra una refinería de petróleo de Saudi Aramco al norte de Abha, Arabia saudí, poco antes de que una columna de humo comenzara a salir del recinto el martes 8 de septiembre de 2026. (Planet Labs PBC via AP)

NUEVA YORK (AP) — El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio después de que ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio amenazaran una cadena de suministro ya debilitada.

El crudo Brent, el referente internacional, subió casi un 3% a 100,72 dólares a primera hora del miércoles.

El crudo de referencia en Estados Unidos ganó un 2,4% a 95,25 dólares por barril, y los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron bruscamente durante la noche.

El precio promedio de un galón de gasolina regular subió 7 centavos durante la noche hasta alcanzar 4,22 dólares, ahora más de un dólar por encima de lo que costaba en este punto el año pasado, según AAA.

Los precios del diésel, que pueden tener un impacto desproporcionado en los consumidores porque se utiliza en el transporte y la producción, alcanzaron un máximo histórico el viernes y han seguido subiendo desde entonces. El precio promedio por galón alcanzó 5,94 dólares durante la noche y ahora es 9 centavos más alto que el viernes.

El combustible de aviación se ha vuelto tan caro que las aerolíneas estadounidenses e internacionales han recortado vuelos mientras aumentan tarifas y cargos.

Los mercados reaccionaron después de que el ejército de Estados Unidos informara que atacó cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina, y después de que ataques de un grupo rebelde hutí respaldado por Irán provocaran incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

Los precios del crudo se dispararon después de que Israel y Estados Unidos iniciaran una guerra con Irán, y han fluctuado mucho durante los más de seis meses transcurridos desde entonces. Los combates han detenido la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía fluvial estrecha por la que pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de que comenzara la guerra.

El Brent pasó de unos 70 dólares a 100 dólares por barril durante gran parte de marzo, abril y mayo. En julio, los precios volvieron a oscilar entre 72 y 102 dólares, en un reflejo del vaivén en las esperanzas de que Estados Unidos e Irán acordaran un plan que permitiera a los petroleros varados sacar petróleo del golfo Pérsico de forma segura.

“En nuestra opinión, alcanzar un acuerdo duradero antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos es cada vez más improbable, y podría seguir siendo esquivo incluso después”, dijeron analistas de Bank of America en una nota de investigación del martes.

Los analistas aumentaron su pronóstico del precio del petróleo para la segunda mitad del año a 83 dólares por barril “a la luz de interrupciones más persistentes en Ormuz”, pero dijeron que aún esperaban que el transporte marítimo a través del estrecho se reanudara gradualmente. Si los ataques siguen restringiendo el tráfico, los precios podrían alcanzar 95-120 dólares por barril, mientras que los daños a la infraestructura energética principal podrían producir picos de hasta 150 dólares por barril, escribieron los analistas.

Las negociaciones sobre un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto se rompieron por el control del estrecho de Ormuz. Irán insiste en que tiene derecho a fijar las condiciones y cobrar tarifas a los barcos que viajan por la vía fluvial frente a su costa. Estados Unidos quiere que el paso siga siendo libre, y ha utilizado un bloqueo naval para bloquear los puertos y los petroleros de Irán.

Los recientes ataques intensificados de los hutíes de Yemen podrían restringir aún más los suministros mundiales de petróleo porque apuntaron a una ruta de transporte alternativa a la que Arabia Saudí ha recurrido para transportar petróleo durante la guerra.

Los mayores costos de la energía han pesado sobre los consumidores, las empresas y las economías nacionales este año, particularmente fuera de Estados Unidos. Las interrupciones en refinerías en Rusia, la reducción de la actividad de refinado en otros lugares y los inventarios en fuerte descenso han empujado los precios del diésel y la gasolina bruscamente al alza a nivel mundial, dijo Bank of America esta semana.

Sin embargo, el aumento de los precios podría tener un impacto desproporcionado en las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, para las que ya quedan apenas 8 semanas.