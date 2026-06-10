Sigue aguacate al alza; ya vale 93 pesos el kilo

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el aguacate volvió a subir de precio al pasar de 86 a 93 pesos el kilogramo.

Otros aumentos, fueron: el limón que pasó de 35 a 39 pesos el kilo, mientras que el chile serrano subió de 37 a 39 pesos el kilo y el chile jalapeño escaló de 27 a 28 pesos el kilo.

Caso contrario ocurrió con el chile poblano, que redujo su valor al pasar de 67 a 63 pesos el kilo.

En cuanto a la tapa de huevo, de 30 piezas, tuvo un incremento en esta semana al pasar de los 50 a los 74 pesos.

Respecto al tomate, presenta un descenso de 30 a 20 pesos por kilo, la papa morena se mantiene a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, se mantienen a 18 pesos el kilo y la papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña sigue subiendo de 23 a 27 pesos el kilo.