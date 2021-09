“Sigamos cuidándonos y no bajemos la guardia”

NUEVO LAREDO, TAM. – Con entusiasmo respondieron este viernes las personas de 18 años en adelante de Nuevo Laredo al llamado de la Secretaría de Salud para ser inmunizados como parte del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que tiene como meta aplicar 106 mil dosis en esta ciudad fronteriza.

Desde temprana hora, las personas se dieron cita en los cuatro puntos de vacunación en la ciudad, donde aseguraron que se sienten confiados por la seguridad que les brinda este proceso de inoculación que los protegerá contra el letal virus.

Kasandra Delgado de 28 años de edad quien vive en la colonia Viveros, se dijo contenta de poder estar protegida con la vacuna y consideró que este es un buen programa del gobierno, por lo que invitó a quienes falten de hacerlo, que aprovechen esta oportunidad.

“Me siento más tranquila de ya estar vacunada con las dos dosis, así estoy más protegida contra el virus, es importante que las personas que no se han vacunado acudan aplicarse su vacuna”, expresó Delgado quien trabaja con el centro comercial Smart, donde se mostraron muy accesibles para que ella pudiera acudir aplicarse la vacuna anticovid.

Pamela Adriana Saldívar de 42 años, habitante de la colonia Juárez quien trabaja en Grupo Santos, se mostró entusiasmada, porque dijo era una medida por la que estaba a la espera y que ahora, con su aplicación, se encuentra tranquila.

“Yo creo que es importante que tengamos cierto grado de protección con la vacuna, sin embargo, es de suma importancia que sigamos cuidándonos y no bajemos la guardia, afortunadamente en la pasada aplicación no tuve ninguna reacción, espero que con esta sea igual, yo les pido a las personas que falta de vacunarse a que acuda, ya que la vacuna es gratuita, no nos cuesta, es un beneficio para nosotros”, subrayó.

Por su parte, José de la Torre, de 31 años de edad de la colonia Naciones Unidas, quien trabaja de manera independiente manifestó que “este programa es una cosa muy buena y estamos agradecidos por todo lo que están haciendo por nosotros, no nos ha olvidado”.

Asimismo, aseguró que la vacuna, es una protección para todos, ante muchas personas que han fallecido y que, por ello, él decidió aplicarla porque quiere vivir otros años más.

Finalmente, Faustina Hernández, de 38 años de edad quien vive en la colonia Santa Cecilia, comentó que es un buen programa y por su propio bien, acudió a vacunarse.

“Ya me siento más protegida, afortunadamente ya la mayoría de mi familia cuenta con la vacuna y eso nos mantiene tranquilos” manifestó la mujer quien trabaja en un puesto de tacos al salir contenta con su “piquete” en el brazo.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.