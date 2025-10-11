Se unen mujeres de Nuevo Laredo por la igualdad y una vida libre de violencias

Esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México

Nuevo Laredo, Tam.- En un espacio de diálogo, reflexión y participación activa, el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) de Nuevo Laredo realizó la Asamblea de Mujeres: Voces por la Igualdad y Contra las Violencias, con el objetivo de fortalecer la participación femenina y construir soluciones que promuevan la igualdad sustantiva y erradiquen las violencias de género.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la realización de más de 600 asambleas en todo el país.

En Tamaulipas, este ejercicio se desarrolla en coordinación con los tres órdenes de gobierno para colocar las voces de las mujeres en el centro de las políticas públicas y garantizar su derecho a una vida libre de violencias.

El evento reunió a importantes representantes del ámbito estatal y municipal, entre ellas Marcia Benavides, directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas; Cynthia Canturosas Villarreal, presidenta del Consejo Consultivo del INMUJER; Cynthia Rodríguez Leija, directora del INMUJER Nuevo Laredo.

También estuvieron presentes Alma Carolina Padilla Dávila, en representación de la secretaria de Bienestar Social del Estado, Silvia Casas González; Claudette Villarreal de Cantú Rosas, presidenta de la Fundación CCR; así como las diputadas locales Ana Laura Huerta y Gabriela Regalado.

Durante su participación, Cinthia Cantúrosas Villarreal destacó la importancia de seguir impulsando acciones firmes y coordinadas que garanticen los derechos de las mujeres.

“En Nuevo Laredo nos llena de orgullo ser sede de esta asamblea. Desde el Gobierno Municipal y de la mano del INMUJER, trabajamos alineadas a la visión de nuestra presidenta de México, impulsando políticas públicas y programas que buscan erradicar la violencia de género y generar entornos seguros y dignos para todas las mujeres. En esta administración la igualdad no es un discurso, es una realidad, y contamos con un gabinete equitativo integrado por mujeres talentosas, valientes y profesionales”, expresó Canturosas.

Destacó el trabajo en conjunto que llevan a cabo el Gobernador Américo Villarreal Anaya y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, para fortalecer las acciones del gobierno federal a favor de las mujeres.

Durante el encuentro, las participantes compartieron vivencias, necesidades y propuestas en torno a los diferentes tipos de violencia que enfrentan, derivadas de una cultura machista que históricamente las ha limitado.

Mediante el diálogo y la reflexión colectiva, se busca fomentar el empoderamiento femenino, reconocer sus derechos y promover una sociedad más justa e igualitaria.

Las Asambleas de Mujeres: Voces por la Igualdad y Contra las Violencias se desarrollan de manera simultánea en municipios como Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Altamira, San Fernando, Río Bravo, Ciudad Madero, Valle Hermoso, El Mante, Miguel Alemán, Padilla y Tula, además de Nuevo Laredo, reafirmando el compromiso de Tamaulipas con la igualdad de género y la erradicación de las violencias.