Polanco pone fin a maratón con hit en la 15ª, Marineros vencen a Tigres y van a Serie de Campeonato

En el juego decisivo de postemporada más largo de la historia

Los Marineros de Seattle festejan la victoria en la serie divisional de la Liga Americana ante los Tigres de Detroit, el viernes 10 de octubre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson)

SEATTLE (AP) — Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al maratón de 15 innings, y los Marineros de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar el viernes 3-2 a los Tigres de Detroit en el juego decisivo de postemporada más largo de la historia.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Polanco impulsó a J.P. Crawford mediante un lineazo al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford había pegado un sencillo al inicio, el mexico-cubano Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y el dominicano Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional antes del batazo decisivo de Polanco en el lanzamiento número 472 del épico quinto juego de una reñida serie divisional.

Los Marineros dejaron a 12 corredores en base y aún así lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001. El próximo enfrentamiento será contra los Azulejos, campeones del Este de la Liga Americana, comenzando el domingo por la noche en Toronto.

“Sé que jugamos un encuentro largo, pero este equipo nunca se rindió ”, dijo Polanco. “Sé que hay mucha emoción, pero siempre tratamos de mantenerlo simple. Sólo trato de salir y jugar. Trato de conseguir la victoria ”.

El también quisqueyano Luis Castillo lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas. Logan Gilbert, otro miembro de la rotación de Seattle, trabajó dos capítulos sin permitir carreras en su primera salida como relevista desde sus días universitarios en la Stetson en 2017.

“Fue una noche muy dura”, dijo el receptor de Seattle Cal Raleigh. “Todos dejaron de lado sus cosas e hicieron todo por el equipo, incluidos Logan y Luis”.

Detroit desperdició una actuación estelar de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 durante una faena de seis entradas, en la que toleró una carrera. Los Tigres se fueron de 9-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en base.

“Tuvimos un juego increíble hoy que , desafortunadamente, alguien tenía que perder, y ese alguien fuimos nosotros, y duele”, dijo el manager A.J. Hinch.

Kerry Carpenter puso a Detroit al frente en la sexta entrada, cuando conectó un jonrón de dos carreras ante Gabe Speier. Carpenter acumuló cuatro hits y recibió dos bases por bolas, convirtiéndose en el primer jugador en embasarse cinco veces y conectar un jonrón en un juego decisivo de postemporada desde Babe Ruth en 1926, según STATS .

Los Marineros empataron a 2 con un sencillo de emergente del venezolano Leo Rivas ante Tyler Holton en la séptima. Rivas celebró su cumpleaños 28 con su primer hit de postemporada.

“Estuvo a la altura de la tarea esta noche” , dijo el manager de Seattle Dan Wilson . “Fue un gran hit”.

Los Marineros tuvieron un corredor en segunda sin outs en la 10ª , 12ª y 13ª entrada , y no lograron anotar en ninguna de esas ocasiones . Arozarena y el venezolano Eugenio Suárez batearon para doble play en entradas extra.

Los Tigres amenazaron en la 12ª , colocando corredores en segunda y tercera con un out. Zach McKinstry fue puesto out en el plato cuando intentó anotar con un rodado del boricua Javier Báez a tercera. Después de que Carpenter recibió una base por bolas intencional, el venezolano Gleyber Torres elevó al jardín derecho.

Dillon Dingler conectó un doble con un out para Detroit en la 14ª, pero se quedó varado cuando Parker Meadows fue ponchado mirando por Eduard Bazardo y Castillo retiró a Báez con un elevado al primera base.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 6-0. El puertorriqueño Javier Báez de 6-1 con una anotada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 5-0. Los dominicanos Rodríguez de 5-0, Polanco de 6-1 con una anotada y una remolcada, Víctor Robles de 4-1. Los venezolanos Eugenio Suárez de 6-0, Leo Rivas de 3-1 con una empujada.