Se suman Ayuntamiento y DIF Nuevo Laredo a la Posada del Compartir 2025

Evento reúne a miles de familias de esta frontera

El evento tuvo lugar en el Polyforum La Fe, donde se sirvieron más de 10 mil platillos tradicionales de pavo. | AGENCIAS
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se unieron a Cáritas, H-E-B y sus aliados para realizar con gran éxito la Posada del Compartir 2025, una celebración que reunió a miles de familias en un ambiente lleno de calidez, solidaridad y espíritu navideño.

El evento tuvo lugar en el Polyforum La Fe, donde se sirvieron más de 10 mil platillos tradicionales de pavo. Las niñas y los niños recibieron juguetes que iluminaron su sonrisa en esta temporada, mientras que las familias también obtuvieron cobijas para hacer frente a las bajas temperaturas propias del invierno.

Para brindar una atención cálida y ordenada, la posada contó con cuatro comedores, atendidos por personal y voluntariado de H-E-B, Mi Tienda del Ahorro, Cáritas de Nuevo Laredo, así como por colaboradores del Gobierno Municipal y del Sistema DIF, quienes se unieron con un mismo propósito: compartir, acompañar y fortalecer a las familias que más lo necesitan.

La posada estuvo acompañada por la música navideña interpretada por la Escuela de Música del Sistema DIF, cuyos integrantes amenizaron la celebración y llenaron el ambiente de alegría y esperanza.

Con actividades como esta, el Gobierno de Nuevo Laredo y el Sistema DIF reafirman su compromiso de trabajar de la mano con organizaciones altruistas para llevar apoyo y esperanza a cada rincón de la comunidad.

