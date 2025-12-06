El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Inter vence 4-0 a Como y lidera la Serie A; Fiorentina sigue sin ganar

Inter está ahora dos puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, y del campeón defensor, Napoli

Carlos Augusto del Inter de Milán celebra con sus compañeros el cuarto gol ante el Como en la Serie A el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Luca Bruno)
AP

MILÁN.- Inter de Milán impresionó con una victoria 4-0 sobre el acaudalado Como y retomó el sábado la cima de la Serie A.

El argentino Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto anotaron en San Siro.

Inter está ahora dos puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, y del campeón defensor, Napoli.

Napoli recibe a la Juventus y al exentrenador Luciano Spalletti el domingo, y el Milan visita el lunes al Torino.

Como se mantuvo en el sexto lugar.

Más temprano, Sassuolo remontó con goles de Cristian Volpato, Tarik Muharemović e Ismael Koné para superar 3-1 a la Fiorentina, que sigue sin ganar.

La Fiorentina tiene 25 puntos menos que en este punto hace un año. La Viola ya realizó un cambio de entrenador el mes pasado al contratar a Paolo Vanoli para reemplazar al despedido Stefano Pioli.

Además, Hellas Verona venció 3-1 al Atalanta para su primera victoria de la temporada.

Se suman Ayuntamiento y DIF Nuevo Laredo a la Posada del Compartir 2025
Mohamed Salah pone en duda su futuro en Liverpool y dice que lo han ‘traicionado’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.