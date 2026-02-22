Se suma Nuevo Laredo a la jornada nacional de Tequios

En esta actividad participaron estudiantes y representantes de COBAT 18, CONALEP 123, CECATI 193, TECNM, UAT e ICEST, así como integrantes del Consejo Neolaredense de la Juventud, entre otros. [Agencias]

En esta actividad participaron estudiantes y representantes de COBAT 18, CONALEP 123, CECATI 193, TECNM, UAT e ICEST, así como integrantes del Consejo Neolaredense de la Juventud, entre otros. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) participó activamente en la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos rumbo al Mundial Social 2026, una movilización histórica que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país y que reafirma el poder transformador de la juventud organizada.

En Nuevo Laredo, esta jornada se realizó en el Parque Las Palapas, donde decenas de jóvenes unieron esfuerzos para rehabilitar y mejorar este espacio público, devolviéndole vida como punto de encuentro, deporte y convivencia comunitaria.

Con brochas, escobas y un firme compromiso social, realizaron labores de limpieza, pintura y recuperación del área, fortaleciendo el sentido de pertenencia y corresponsabilidad ciudadana.

A nivel nacional, la jornada reunió a más de 1,200,000 jóvenes en más de 1,300 municipios, logrando la recuperación de más de 11,000 espacios deportivos y comunitarios en todo México. Esta acción colectiva representa una muestra contundente de que la juventud organizada es capaz de transformar su entorno y generar un impacto positivo en sus comunidades.

En esta actividad participaron estudiantes y representantes de COBAT 18, CONALEP 123, CECATI 193, TECNM, UAT e ICEST, así como integrantes del Consejo Neolaredense de la Juventud, Pentatlón, el equipo de Porristas Panteras y Jóvenes Voluntarios, quienes sumaron su energía y compromiso a esta iniciativa nacional.

Con acciones como esta, el IMJUVE refrenda su compromiso de impulsar la participación juvenil, promover el deporte como herramienta de prevención y fortalecer el tejido social, consolidando espacios dignos que contribuyan a una ciudad más activa, unida y con oportunidades para todas y todos rumbo al Mundial Social 2026.