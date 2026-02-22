Triunfa ‘One Battle After Another’ en los BAFTA y fortalece carrera al Óscar

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Catalina princesa de Gales, llegan con Jane Millichip, directora ejecutiva de la Academia Británica de Cine y Televisión y el Lord Teniente del Gran Londres Ken Olisa a la 79.ª edición de los Premios de Cine de la Academia Británica, en el Royal Festival Hall, en Londres, el domingo 22 de febrero de 2026. (Jaimi Joy/Pool Photo vía AP)

LONDRES.- El thriller de acción con carga política “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) ganó el domingo seis premios, incluido el de mejor película en los Premios de la Academia Británica de Cine, lo que impulsa su campaña de cara a los Oscar del próximo mes.

La épica de vampiros “Sinners” (“Pecadores”) y la historia de terror gótico “Frankenstein” ganaron tres premios cada una, mientras que la tragedia familiar shakespeariana “Hamnet” fue nombrada mejor película británica.

Jessie Buckley, tal como se preveía ampliamente, ganó el premio a mejor actriz por interpretar a una madre en duelo y esposa de William Shakespeare, Agnes Hathaway, en “Hamnet”.

En una gran sorpresa, Robert Aramayo se llevó el premio de mejor actor por la película independiente británica “I Swear”, imponiéndose a estrellas como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

“One Battle After Another”, la explosiva película de Paul Thomas Anderson sobre un grupo de revolucionarios en conflicto con el Estado, ganó los premios a la dirección, guion adaptado, fotografía, montaje y actor de reparto para Sean Penn.

“Esto es abrumador y maravilloso”, dijo Anderson al aceptar el premio a la dirección.

Estrellas de Hollywood y celebridades británicas, desde el oso Paddington hasta la princesa de Gales, se reunieron el domingo para la entrega de premios, en la que “One Battle” y “Sinners” encabezaron las nominaciones.

“Sinners” se llevó los trofeos a guion original, mejor música musical y actriz de reparto para Wunmi Mosaku.

Figuras como DiCaprio, Chalamet, Emma Stone, Cillian Murphy, Glenn Close y Ethan Hawke desfilaron por la alfombra roja fuera del Royal Festival Hall de Londres antes de una ceremonia de etiqueta presentada por el actor escocés Alan Cumming.

El príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales, también asistieron, tres días después de que el tío de Guillermo, Andrés Mountbatten-Windsor, fuera arrestado por la policía y retenido durante 11 horas por acusaciones de que envió información gubernamental sensible al fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El escándalo ha sacudido a la familia real encabezada por el rey Carlos III, aunque Guillermo y Catalina siguen siendo abanderados populares de la monarquía. Guillermo tenía previsto presentar un premio en su papel de presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Entre las mayores ovaciones del público estuvo la de Paddington, el oso títere que protagoniza una adaptación musical teatral del querido clásico infantil.

Termómetro de los Oscar

“One Battle” llegó a la ceremonia con 14 nominaciones, incluida la de mejor película y candidaturas interpretativas para cinco integrantes de su elenco. “Sinners” le seguía de cerca con 13, mientras que “Hamnet” y la odisea de ping-pong “Marty Supreme” (“Marty supremo”) tenían 11 nominaciones cada una.

La reinterpretación de Guillermo del Toro de “Frankenstein” y el drama familiar noruego “Sentimental Value” (“Valor sentimental”) obtuvieron ocho nominaciones cada una.

“Frankenstein” ganó premios por diseño de producción, diseño de vestuario y para los artistas de peluquería y maquillaje que pasaron 10 horas al día transformando a Jacob Elordi en la criatura monstruosa de la película.

“Sentimental Value” ganó el premio a la mejor película en lengua no inglesa.

Los premios británicos, llamados oficialmente Premios de Cine EE BAFTA, a menudo ofrecen pistas sobre quién ganará en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebran este año el 15 de marzo. En las nominaciones al Oscar, “Sinners” lidera la carrera con un récord de 16 nominaciones, seguida por “One Battle After Another” con 13.

Cumming comentó al público que había sido un año fuerte para el cine, aunque no uno alegre, con películas nominadas que abordan temas como la muerte infantil, el racismo y la violencia política.

“Ver las películas este año fue como participar en una crisis nerviosa colectiva”, afirmó. “Casi como si estuvieran ocurriendo acontecimientos en el mundo real que están influyendo en los cineastas”.

Sin embargo, la ceremonia tuvo más brillo que pesimismo, incluida una actuación de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami —las voces de la banda HUNTR/X de la popular película animada “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) —, que interpretaron el éxito de la película “Golden”.

Un crítico de Putin gana el premio a mejor documental

El premio a mejor documental fue para “Mr. Nobody Against Putin” (“Mr. Nobody contra Putin”), sobre un profesor ruso que documentó la propaganda impuesta en las escuelas rusas tras la invasión de Ucrania.

El director estadounidense de la película, David Borenstein, señaló que el profesor Pavel Talankin había demostrado que “ya sea en Rusia o en las calles de Minneapolis, siempre nos enfrentamos a una elección moral”, en referencia a las protestas contra la aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos en Minnesota.

“Necesitamos más Mr. Nobody”, expresó.

Superó a documentales como el estremecedor retrato de la guerra en Ucrania de Mstyslav Chernov, “2000 Meters to Andriivka”, coproducido por The Associated Press y Frontline PBS.

La mayoría de los ganadores de los BAFTA son elegidos por 8.500 miembros de la academia del Reino Unido, integrada por profesionales de la industria. Los aspirantes al premio Rising Star, el único galardón decidido por voto del público y un indicador fiable de futuras estrellas, son Infiniti, Aramayo, el protagonista de “Sinners” Miles Caton y los actores británicos Archie Madekwe y Posy Sterling.

Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment nacida en el Reino Unido, recibió el mayor honor de la Academia Británica: la beca BAFTA.

La ceremonia se transmitió por la BBC en el Reino Unido, por E! en Estados Unidos y TNT en Latinoamérica.