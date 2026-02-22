Reconocen liderazgo binacional de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal

La entrega del galardón se realizó durante la tradicional Noche Mexicana, celebrada tras la Ceremonia del Abrazo Internacional. [Agencias]

La entrega del galardón se realizó durante la tradicional Noche Mexicana, celebrada tras la Ceremonia del Abrazo Internacional. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de una jornada histórica para la región fronteriza, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, recibió de manera oficial la distinción como Señora Internacional de México 2026, otorgada por el LULAC Concilio 12, en reconocimiento a su liderazgo y a su firme impulso al desarrollo binacional entre los Dos Laredos.

La entrega del galardón se realizó durante la tradicional Noche Mexicana, celebrada tras la Ceremonia del Abrazo Internacional y el desfile conmemorativo por el Natalicio de George Washington, donde previamente fue reconocida ante autoridades y comunidad de ambos lados de la frontera.

“Recibo con profundo honor y elevada responsabilidad este reconocimiento que otorga una organización como LULAC. Lo asumo no a título personal, sino a nombre de todo Nuevo Laredo, un pueblo trabajador y visionario que cree en la fuerza de la cooperación binacional. Nuestro compromiso es seguir trabajando por una frontera próspera, competitiva y con oportunidades para todas y todos”, afirmó.

La alcaldesa destacó que los Dos Laredos representan la zona metropolitana binacional más importante de México y Estados Unidos, por su dinamismo económico, su intercambio comercial estratégico y su sólida relación social y cultural, factores que, subrayó, obligan a mantener una agenda de colaboración permanente.

El reconocimiento fue otorgado por el LULAC Concilio 12, organismo con amplia trayectoria en el impulso educativo y social de la comunidad latina en Estados Unidos. La distinción de Señora Internacional se ha convertido en un símbolo del liderazgo femenino que fortalece la relación entre ambas naciones.

En la misma ceremonia fue reconocida como Señora Internacional de Estados Unidos 2026 la comisionada de Parques y Vida Silvestre de Texas, Anna Benavides Galo, reafirmando el carácter binacional de esta tradición que une a las dos ciudades hermanas.

Con esta distinción, Carmen Lilia Canturosas se consolida como una de las figuras políticas más relevantes de la frontera norte, impulsando una visión moderna, humanista y estratégica de la relación México–Estados Unidos, donde el diálogo y la cooperación son el eje del desarrollo regional.