Brilla Eze con doblete y mantiene al Arsenal firme en lucha por título

Jugadores del Arsenal celebran la victoria ante el Tottenham en la Liga Premier el domingo 22 de febrero del 2026. (AP Foto/Ian Walton)

CIUDAD DE MÉXICO.- Eberechi Eze reavivó las ambiciones de título del Arsenal en la Liga Premier y nuevamente fue el verdugo del Tottenham.

Tres meses después de anotar un triplete contra los Spurs, el mediocampista inglés marcó dos goles más contra el feroz rival del Arsenal en una victoria el domingo 4-1 como visitante. Viktor Gyokeres anotó otros dos tantos para los líderes.

Eze estuvo cerca de unirse al Tottenham en el verano, solo para que el Arsenal —su club de la infancia— se adelantara y lo fichara en su lugar por un monto reportado de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Los Spurs están sufriendo aún más ahora: sus únicos goles desde noviembre han sido contra ellos.

El Arsenal se recuperó después de dos empates seguidos que han vuelto a meter al Manchester City, segundo, en la conversación por el título.

Los Gunners recuperaron su ventaja de cinco puntos, pero el City tiene un partido pendiente y todavía tiene que recibir al equipo de Mikel Arteta en la liga a mediados de abril. También se enfrentan en la final de la Copa de la Liga inglesa el 22 de marzo.

Resultó ser un comienzo difícil para el entrenador del Tottenham para Igor Tudor, quien se ha acostumbrado a conseguir buenos resultados al inicio de sus etapas en clubes anteriores.

Pero no en esta ocasión. El Tottenham igualó dos minutos después de encajar el primer gol de Eze cuando Randal Kolo Muani le robó el balón a Declan Rice y clavó una definición para el 1-1 al 34.

Gyokeres puso el 2-1 con un disparo desde el borde del área al 47 y Eze amplió la ventaja al 61 con un rebote después de que el disparo de Bukayo Saka fue atajado. Gyokeres anotó de nuevo en el tiempo añadido.

Al Arsenal le quedan 10 partidos de liga en su intento por lograr su primer título de primera división desde 2004.

De última hora, Mac Allister le da victoria al Liverpool

Alexis Mac Allister simplemente no se rindió.

Después de que le anularan un gol a los 89 minutos tras la revisión del VAR, el mediocampista argentino anotó de nuevo en el séptimo minuto del tiempo añadido —y esta vez la jugada superó la revisión de video— para que el Liverpool venciera 1-0 al Nottingham Forest.

El dramático desenlace en el City Ground giró por completo en torno a Mac Allister, quien pareció haber marcado sin saberlo después de darle la espalda a un despeje del defensor de Nottingham Forest Ola Aina.

El balón rebotó en Mac Allister y terminó en la red, pero el VAR detectó que le había pegado en el brazo y el gol fue invalidado.

Sin embargo, volvió a aparecer en la última jugada del partido, cuando el arquero del Forest Stefan Ortega dejó suelto un cabezazo de Virgil van Dijk. A poco menos de seis metros, a Mac Allister le resultó casi imposible fallar y empujó la pelota a la red con el interior del pie.

Se revisó el VAR para comprobar si Van Dijk estaba en fuera de juego, pero el gol se sostuvo.

El Liverpool se mantiene en el sexto puesto, pero igualado en puntos con el Chelsea, cuarto, y Manchester United, quinto, que tiene un partido pendiente el lunes visitando al Everton.

Palace gana y crecen las dudas sobre el futuro de Glasner

Mientras crecen las dudas sobre el futuro del técnico de Crystal Palace, Oliver Glasner, su equipo sacó adelante una victoria 1-0 sobre el colista Wolverhampton gracias a un gol en el último minuto.

Evann Guessand empujó a la red una definición en el segundo palo tras ingresar como suplente.

Antes del partido, Glasner, quien condujo al Palace a la gloria en la Copa FA la temporada pasada, evitó comprometerse sobre si seguiría en el club hasta el final de la temporada. Ya ha dicho que se marchará en el verano.

El técnico austríaco también instó a la base de aficionados del Palace a “mantenerse humildes” y los hinchas hicieron saber lo que sentían sobre esos comentarios el domingo, al desplegar una pancarta que decía: “Oportunidades perdidas – directiva inepta. Aficionados irrespetados – Glasner terminado”.

Wolves se mantiene a 17 puntos de la salvación.

Sunderland ha perdido la comodidad de jugar en casa

No hace mucho, Sunderland era el único equipo de la Liga Premier con un registro invicto como local.

Ahora, los Black Cats han perdido dos seguidos en el Stadium of Light.

Sunderland cayó 3-1 ante Fulham, que tuvo dos goles del delantero mexicano Raúl Jiménez —uno de ellos desde el punto penal.

Hace diez días, Sunderland perdió 1-0 ante Liverpool para sufrir su primera derrota en casa de la temporada.