Se solidarizan neolaredenses y se suman a Municipio en colecta por familias afectadas

Nuevo Laredo, Tam.- La solidaridad de los neolaredenses volvió a hacerse presente; en respuesta al llamado de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, familias, asociaciones civiles, organismos de la iniciativa privada, así como dependencias municipales, estatales y federales, se han unido a la colecta organizada por el Gobierno Municipal en apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Gracias a la gran participación ciudadana, la presidenta municipal giró instrucciones para ampliar la colecta hasta el lunes 13 de octubre, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con el propósito de reunir la mayor cantidad posible de artículos que serán enviados a las zonas más afectadas.

“Nuevo Laredo siempre se ha distinguido por su generosidad y por tender la mano cuando alguien lo necesita; hoy más que nunca, debemos demostrar que la solidaridad no tiene fronteras. Invito a todas y todos a seguir sumándose a esta colecta; cada aportación, por pequeña que parezca, representa esperanza para muchas familias que atraviesan momentos difíciles”, señaló la alcaldesa.

El Centro de Acopio, ubicado en el Monumento a los Fundadores sobre la avenida Vicente Guerrero, continúa recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal y limpieza, ropa en buen estado, cobijas, calzado y medicinas básicas, entre otros productos de primera necesidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con los valores de empatía y unión, extendiendo el apoyo de las y los neolaredenses a quienes más lo necesitan en estos momentos.