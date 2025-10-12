El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Recibirán adultos mayores atención en Brigada de Vacunación este lunes en Casa Club DIF

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo y  la Jurisdicción Sanitaria No. 5 unen esfuerzos

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de proteger la salud y bienestar de quienes más lo necesitan, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo y  la Jurisdicción Sanitaria No. 5, llevará a cabo este lunes 13 de octubre una Campaña de Vacunación de Temporada Invernal para Adultos Mayores, en la Casa Club del Adulto Mayor, ubicada en Laguna del Norte #5350, colonia Infonavit.

Durante esta jornada que se desarrollará en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde se  ofrecerán servicios gratuitos de vacunación, electrocardiogramas, ecografía de mama, atención bucal, consulta médica y cortes de cabello, con el propósito de brindar atención integral a las personas mayores y fomentar el autocuidado.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó que estas campañas reflejan el compromiso y cariño con quienes han dedicado su vida a formar familias.

“Cuidar de la salud de nuestros adultos mayores es también cuidar de nuestra comunidad. En el DIF seguimos trabajando con amor para atender a quienes más lo necesitan”, expresó.

El Sistema DIF invita a las y los adultos mayores a participar en esta campaña que busca protegerlos durante la temporada invernal y reforzar la cultura de la prevención en la población neolaredense.

JD Vance advierte de ‘dolorosos’ despidos por prolongado cierre de gobierno

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.