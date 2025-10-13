Ghana se clasifica para el Mundial 2026 con victoria ante Comoras

ACCRA, Ghana (AP) — Ghana se convirtió en la quinta nación africana en clasificarse para la Copa del Mundo 2026 el domingo.

El cuartofinalista de 2010 se une a Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez en el torneo del próximo año que tendrá como sede a Estados Unidos, Canadá y México.

Ghana necesitaba un punto contra Comoras en su último partido del Grupo I para asegurarse la clasificación para Copas del Mundo consecutivas y selló su lugar con una victoria de 1-0 en el Estadio Deportivo de Accra.

Al final, ni siquiera necesitó eso después de que Madagascar, que ocupaba el segundo lugar, perdiera 4-1 en Mali.

El delantero del Tottenham, Mohammed Kudus, anotó el gol decisivo a los 47 minutos para asegurar que Ghana se clasificara con estilo.

Madagascar aún terminó segundo, pero la victoria habría mejorado sus posibilidades de ser uno de los cuatro mejores subcampeones, que compiten por un lugar en los playoffs.

Los nueve ganadores de grupo se clasifican automáticamente para la Copa del Mundo. Los cuatro mejores segundos lugares juegan en un mini torneo de dos semifinales y una final en noviembre.

El equipo ganador avanza al torneo de playoffs de la FIFA contra oponentes de Asia, CONCACAF, Sudamérica y Oceanía.

Burkina Faso, segundo en el Grupo A detrás de Egipto, cerró su campaña con una victoria de 3-1 contra Etiopía, con el suplente Pierre Landry Kabore anotando un triplete en la segunda mitad.

Egipto ya se había clasificado y obtuvo otra victoria al vencer a Guinea-Bisáu 1-0.

En el Grupo E, Níger venció a Zambia 1-0 y terminó segundo.