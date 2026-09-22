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Quedan pocos días para los matrimonios colectivos del DIF

Se hace un llamado a quienes aún no han concluido su trámite a presentar la documentación requerida antes de la fecha límite

La fecha límite para entregar la documentación es el miércoles 30 de septiembre. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo recuerda a las parejas interesadas que quedan pocos días para participar en la Campaña Permanente de Matrimonios Colectivos, por lo que hace un llamado a quienes aún no han concluido su trámite a presentar la documentación requerida antes de la fecha límite.

La campaña tiene como propósito brindar a las parejas la oportunidad de formalizar su unión y obtener certeza jurídica, contribuyendo al fortalecimiento de las familias de Nuevo Laredo.

El programa está dirigido a personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana y en situación de vulnerabilidad, quienes podrán realizar el trámite de manera gratuita, cumpliendo con los requisitos establecidos.

El DIF Nuevo Laredo exhorta a las parejas que aún están reuniendo sus documentos a no esperar hasta el último día y acudir con anticipación para recibir orientación sobre el proceso y verificar que su expediente se encuentre completo.

La fecha límite para entregar la documentación es el miércoles 30 de septiembre.

Las parejas interesadas pueden acudir a las oficinas del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, donde recibirán información y orientación sobre los requisitos necesarios para participar en esta campaña.

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