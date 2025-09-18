Se registran lluvias en distintos sectores de Nuevo Laredo

En distintos sitios de esta frontera se reportaron fuertes precipitaciones pluviales

Nuevo Laredo, Tam. – Cerca de las 11:00 de la mañana comenzó a registrarse en diferentes partes de la ciudad, lluvias intensas a moderadas, como lo advertía el Sistema Meteorológico Nacional.

Según los pronósticos, la precipitación pluvial continuará entre la 1:00 y 2:00 de la tarde, siendo ese espacio el de mayor presencia de agua hasta en un 60 %.

Posteriormente, de las 3:00 de la tarde en adelante, la lluvia se reducirá hasta un 15%.

Extreme precauciones si anda circulando en las calles de Nuevo Laredo.